Forstod ikke væddemål: Tabte 500 kr.

Allan føler sig snydt. Han satte nemlig 500 kr. på, at Danmark skulle vinde over Congo - men da Danmark vandt, var der ingen gevinst. Allan forstår nemlig ikke handikapreglerne

- Jeg satte 500 kr. på, at Danmark ville vinde over Congo - og troede, jeg vandt.

- Men så finder jeg ud af, at der åbenbart er 'handicap' på væddemålet.

- Og at jeg i stedet for at få udbetalt min gevinst på 800 kr. havde tabt de 500 kr.

Det er ikke tydeligt nok

Sådan lyder det fra Allan D, der har kontaktet nationen! for at få fokus på den måde, Danske Spil informerer deres kunder - eller som han ser det 'misinformerer' deres kunder.

For Allan mener, at 'vildledningen' og den manglende klarhed over det spil, man vil oddse på, var skyld i, at han satsede 500 kr. på, at Danmark ville vinde over Congo. Det han ikke så, var nemlig at der stod ’Handicap 18-0’.

Og jeg var i god tro

Allan synes ikke, det er tydeligt, at de ord betyder, at Danmark skulle have vundet med 18 mål, for at hans væddemål gik hjem. Hans brev - som nationen! har bedt Danske Spil om at kommentere - fortsætter nemlig således:

- Jeg har aldrig set det tidligere og var i god tro, da en odds på 1,6 ikke er langt væk fra normen.

- Dog kan man altid være bagklog og/eller kende mere til håndbold end mig.

Tænkte odds 1,6 var okay

- Mit valg på at spille gik kun ud på at jeg selvfølgelig synes, at oddset var godt, men jeg tænkte, det måske var pga., at Danmark havde mistet deres playspiller pga. skade, og at Danmark ikke altid i sådanne situationer spiller godt (mentalt)

- Da jeg spillede på dansk sejr, var jeg ikke sikker. Sååå ... 1,6 var vel okay tænkte jeg, skriver Allan, og nationen! har spurgt Danske Spil, om de selv synes, formuleringen 'Handicap 18-0' er tilstrækkelig klar - og om de får mange henvendelser fra folk som Allan, der føler sig snydt af deres 'handicapspil'. Det svarer Danske Spil på sådan her:

Danske Spil: Vi har handicapvæddemål hver dag

- Først og fremmest siger vi tak til Allan for hans henvendelse. Vi ønsker naturligvis altid, at vores kunder forstår de væddemål, man kan spille på, og vi er kede af at læse, at det ikke var tilfældet for Allan på dette spil.

- Hver dag tilbyder vi mange kampe med handicapvæddemål, hvor et af holdene på forhånd er tildelt et fiktivt forspring.

- Dermed kan man få et højere odds på det andet hold, som så til gengæld skal vinde med et bestemt antal overskydende mål, og det er dermed ikke nok bare at vinde kampen. Det er en populær spilform for mange danskere på de store sportsgrene som fodbold og håndbold.

Og vi synes vi gør det forståeligt

- Vi angiver handicapmålstørrelsen i forbindelse med væddemålet og på den kvittering, som kunden får efter at have valgt sit spil. Vi synes derfor, at vi gør, hvad vi kan for at forklare disse 'Handicapvæddemål' forståeligt.

- Desuden forklarer vi i vores spilleregler, hvad der er gældende for Handicapvæddemål:

Punkt 16.

Handicap skrives som enten (0-1) eller -1, (1-0) eller +1, (2-0) eller +2, osv.

16.1 Handicapvæddemål bliver afgjort på baggrund af, at et hold er givet et forspring på x antal mål. Er handicappet (0-1) og resultatet 2-0, vil kampen blive betragtet som afgjort med slutresultatet 2-1. Var resultatet 1-0, ville kampen afgøres med slutresultatet 1-1, osv.

- Vi modtager ikke så mange henvendelser på forståelsen af Handicapvæddemål, men når vi gør, tilstræber vi os selvfølgelig at forklare spilformen så tydeligt som muligt for den enkelte kunde, så vedkommende ikke er i tvivl næste gang, skriver Danske Spil.

