Fortjent Shell: Overskud 280 mia. kr.

Der er energikrise og forbrugernes regninger er eksploderet. Derfor er der nogen, der synes, at Exxons overskud på 382 milliarder kroner og Shells overskud på 280 milliarder kroner er uhyrlige

- De fortjener det så meget.

Sådan skriver David W. i en af de - hold fast - 1200+ kommentarer, der er skrevet på britiske BBCs Facebook-profil om de svimlende 280 milliarder kroner olie/energiselskabet Shell fik i overskud i energikriseåret 2022. Og David er ikke den eneste, der har grebet til sarkasme for at få luft for sin forargelse:

Champagne mens vi fryser

- Jeg er helt vild med Shell. Åbn bare champagnen - mens vi fryser og sulter, skriver Sandra K. i en anden populær kommentar, mens Sonia C. får luft for sin vrede sådan her:

- Det her er så latterligt, når der ikke er penge til sundhedssystemet, skolerne og når folk skal tigge mad i fødevarebanker og ikke har råd til varme.

- Er så vred, det burde ikke kunne ske, skriver Sonia.

Skandaløst: Biden skælder ud

Uhyrlig profit

Shell meddeler dog, at de faktisk har betalt mere end 10 milliarder kroner til EU i såkaldt solidaritetsbidrag. Og 2,5 milliard kroner til Storbritanniens energi-profit-kasse, men det får ikke kritikken af rekordoverskuddet - som faktisk er kommet ind selv om firmaets olieproduktion er faldet med 13 pct. - til at forstumme.

Flere britiske politikere har i dag kommenteret Shells overskud - bla. Labour-leder Ed Miliband og Ed Davey, leder af Liberaldemokraterne:

- Intet selskab bør score så uhyrlig en profit på Putins illegale invasion af Ukraine, siger Ed til The Guardian.

I Danmark har skatteminister Jeppe Brus også gang i jagten på energiselskabernes overskud. De fossile energiselskaber kommer ifølge Skatteministeriet til at sende 800 millioner kroner retur til statskassen i et såkaldte solidaritetsbidrag, mens elproducenterne nok skal regne med at vinke farvel til 400 millioner kroner, der skal tilbage til forbrugerne, men hvad mener du?