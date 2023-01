Fortrød smøger: Wolt kom alligevel

-Hej

-Jeg bestilte 2 pakker smøger og en cola d. 1 januar.

-Men jeg forsøgte at annullere ordren minuttet efter jeg havde bestilt, da de ville være 30 minutter om at aflevere 2 pakker smøger og en cola.

-Men de vælger så at svare mig efter buddet har hentet varerne. Og de mener, at når buddet har hentet varerne, kan de ikke gøre noget.

Ingen smøger og ingen penge

Sådan indleder Martin S. en mail til nationen! om at have lyst til cola og smøger dagen efter nytårsfesten – men ikke have lyst til at vente en hel halv time på at få det leveret. Martin har prøvet at skrive direkte til Wolt, der ikke synes de har gjort noget forkert, men Martin håber at den her mail kan få dem på andre tanker. For buddet valgte endda også at sætte varerne, så de endte med at blive snuppet ’af en eller anden’.

Annonce:

Du kan læse Wolts svar nedenfor. Martins mail forsætter nemlig således:

- Nu har jeg hverken varerne eller mine penge og wolt vil ikke tage ansvar for noget.

- Jeg kan godt forså man ikke kan bytte en burger. Men en uåbnet cola og smøger burde jeg da have lov til at fortryde, skriver martin, og nationen! har spurgt Wolt, hvorfor man ikke kan fortryde, når man ser leveringstiden, og det svarer de på sådan her:

5000 leveringer i timen

- I udgangspunktet kan man naturligvis fortryde sit køb og returnere sine varer i henhold til købeloven.

- Så det gælder også i dette tilfælde.

- Når der alligevel er sket en misforståelse, handler det nok om, at 1. januar var helt ekstraordinær travl. Vi havde op mod 5.000 leveringer i timen.

Annonce:

Så det var en fejl - og Martin har fået sine penge

- Så der sker fejl, og dem må vi så efter bedste evne forsøge at rette op på efterfølgende, skriver Wolt til nationen! og Martin har bekræftet, at han har fået sine penge retur.