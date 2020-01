Fortvivlet mor vasker op: Min søn kan slet ikke bo alene

- Hejsa.

- Jeg er mor til en dreng på 20 år. Han har 6 diagnoser, hvor 3 er meget fremtrædende - det er atypisk autisme, ADD og personligheds-forstyrrelse.

- Derudover er han bagud i hans udvikling samt hans korttidshukommelse er ramt. Hans virkeligheds-billede er meget meget fjern.

- Og han glemmer alt, hvad der ikke har en interesse for ham.

- Han kan f.eks lave sin egen telefon, men ikke binde sine snørebånd. Eller endda vide hvilken ugedag det er.....

12 timer ansigt til ansigt kunne være fint

Sådan indleder Sara S, et desperat brev til nationen! om den situation hendes søn er havnet i - og den hjælp eller mangel på samme, kommunen yder.



Saras søn Jacob har indtil d. 31.december boet i døgnpleje i Grenå, men det sted lukkede ned d. 31 december, og nu har Randers Kommune sat ham i en lejlighed. Og det kan han slet ikke håndtere, skriver moren - og i det svar kommunen kommer med nedenfor, ser det da også ud til, at indsatsen kan blive bedre. Saras brev fortsætter nemlig således:

Men de ringer bare for at vække ham

- Kommunen har valgt at give ham 12 støttetimer pr uge, og det kunne måske også være fint nok, hvis den tid brugt ansigt til ansigt.

- Men nej – timerne bliver brugt på telefon samtaler hvor der bliver ringet til ham for at vække ham og høre hvordan hans dag går.

- Hans indkomst er 6200 før skat, 4000 kr fordelt på 2 x 2000 kr om mdr. jeg var virkelig lamslået.

- Hvordan vil de have ham i egen bolig med denne indtægt han ville have 800 kr til sig selv til mad, hygiejne, transport osv.

Den her dreng kan ikke tage et fridtidsjob

- De siger at det får almindelige SU-studerende også, men de glemmer jo bare at denne dreng her ikke har mulighed for at finde sig et fritidsjob eller tage et sulån.

- Jeg kontakter derfor sagsbehandler ang at sende ham på job centeret og få ham den vej igennem, men mine beskeder bliver ignoreret.

- Jeg og min bror er derfor nødt til nu at hjælpe min søn, selv om der burde være en kommunal opgave.

Han har brug for et værdigt liv

- Men jeg er ikke færdig med at kæmpe min søn sag. For han har også brug for et værdigt liv.

- Jeg bliver ked i hjertet over at vi kan behandle vores svageste i samfundet sådan, skriver moren, som har bedt nationen! om hjælp til at råbe kommunen op - og det ser faktisk ud til at det virkede. Ihvertfald skal der afholdes et møde onsdag, og kommunen - som ikke kan kommenterer den konkrete sag - svarer således på de spørgsmål, nationen! har stillet:

Hvad kan en mor og en søn i sådan en situation gøre, for at sønnen får mere hjælp end de 12 timers bostøtte, der er bevilget?

- I Randers Kommune har vi en løbende tæt dialog med vores borgere omkring deres støttebehov, når man flytter fra et tilbud og ud i egen bolig.

- Derfor vil en sagsbehandler f.eks lave opfølgningsmøder i egen bolig efter en kortere periode (op til 3 mdr), og man kan som borger også altid kontakte sagsbehandler, hvis man har en oplevelse af, at støtten skal være anderledes. Det vil vi opfordre til, at man gør.

Hvad siger I til, at en borger oplever at ’bostøtten’ bruger en del af de 12 timer på at tale i telefon?

- Vi kan godt forstå, at det umiddelbart kan virke meget distanceret, men det kan faktisk godt være en del af en samlet støtte, at man bliver ringet op.

- Det fremgår af vores kvalitetsstandarder, at støtten kan tilrettelægges på mange forskellige måder mellem udfører og en borger.

- Støtten kan fx være en kombination af både fysisk fremmøde, telefonisk kontakt og/eller skype.

- Metodevalget er noget der sker i en dialog mellem udfører og borger af hensyn til borgeres behov og målene i den enkelte borgers plan. Opfølgning på aftaler og eksempelvis morgenvækning kan forgå telefonisk.

Kan man ifølge jer overleve for 800 kr pr måned – mad, mobil, forsikring, transport osv?

- Vi er jo på lige fod med alle andre kommuner underlagt et fastsat ydelsessystem. Vi har ingen lovhjemmel til at give en borger en anden ydelse end det lovgivningen forudsætter.

- Alle unge er underlagt samme ydelse og lovgivning. Vi kan hjælpe borgeren med at få overblik over sine muligheder, skriver socialchef i Randers Kommune, Carsten Wulff Hansen, men hvad tænker du?