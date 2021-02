Forvent bøder: Vil åbne op i butikker på mandag

Vi skal være mange. Vi skal have styr på fakta. Vi skal være iskolde.Vi skal være klar til at gå hele vejen, lyder det fra en erhvervsdrivende, der vil trodse nedlukningen og åbne sin forretning på mandag. Han regner med at der bliver udskrevet bøder.

- Jeg er ikke erhvervsdrivende.

- Men I har min støtte!

Sådan skriver Karina C. i en kommentar få Facebookgruppen 'National genåbning 15. februar', der på bare tre dage har fået mere end 900 medlemmer.

Luk nu op, Mette

Stå fast hvis myndighederne kommer

Gruppen henvender sig til ' selvstændige (der) har fået nok, af denne 'falske' pandemi' og planen er som navnet antyder, at genåbne Danmark på mandag.

De opfordrer alle restauranter, butikker, virksomheder, der har være under direkte, eller indirekte 'lock down' til at åbne op samtidig. Og stå fast, hvis myndighederne dukker op:

- Vi skal være forberedt på at politiet kommer og udskriver bøder og truer med at lukke butikken.

Jeg melder mig i Hjørring

- Men det er vigtigt at vi står på vores Grundlovssikrede ret og holder åbent, skriver gruppen, og flere har allerede meldt sig som 'dørvogtere' i de butikker, der trodser nedlukningen og åbner:

- Hvis nogen åbner i omegnen af Hjørring/Brønderslev tilbyder jeg mig som 'dørvogter'.

- Det vil sige, at jeg gerne opholder mig i din butik for at yde moralsk støtte og dokumenterer eventuelle problemer med kunder og myndigheder.

- Er der nogen, som melder sig som frivillige i en vagtordning sammen med mig, skriver en af gruppens medlemmer således, og det var der.

I et Facebook-opslag kan man nu se, at der er dørvogtere klar i otte kommuner pt..

Syv mænd spillede kort: Så kom politiet

5000 kr i bøde

Butikker, restauranter og liberale erhverv, der er omfattet af nedlukningen, kan få bøder på 5000 kr for at holde åbent, og gruppen opfordrer til at man - hvis man får en bøde - nægter at betale, og tager den i retten.

Gruppens medlemmer kan i dag glæde sig over Esbjergs borgmester, Jesper Frost, der til den lokale avis siger, at folk har svært ved at se logikken i tvangslukningerne:

- Det er jo helt uforståeligt for befolkningen at man ikke kan gå i en detailhandelsbutik og købe et par sko eller en bog, når man kan gå i supermarkedet og handle sammen med rigtig mange andre.

Borgmester: Bager-kø og boghandler-kø er det samme

- Med de samme restriktioner burde den del efter min mening kunne åbnes øjeblikkeligt.

- Vi kan stå i kø på gaden søndag morgen hos bageren, når butikken er fyldt med de personer, der må være det – det samme kan vi altså også gøre hos tøjbutikken eller boghandlen, siger han til jv.dk, men hvad siger du?

Vinhandler sutter Barolo: Her er åbent