Forvent kø: Benzin til 9.99 kr

- Går det, som det plejer, når vi fejrer åbningsfest med billigt brændstof, kommer der et massivt rykind af bilister og formodentlig også kø langt ind mod Ribes centrum.

- Det kan jo være meget rart lige at vide på forhånd, hvis man planlægger at køre i området næste fredag.

Sådan siger DCC-retatildirektør Søren Møller Maretti i til Jydskevestkysten om den tre-timers åbningsfest, han inviterer til i anledning af åbningen af en ny Shell-tank i Ribe næste fredag.

Du må ind i kø

For d. 10 juni - og kun den dag - kan man fylde tanken op til en literpris, som langt de fleste europæere ville køre langt efter: 9,99 kroner. Og skal man dømme efter de reaktioner åbningsfesten har fået på avisens Facebook-side, så bliver der rift om dråberne:

- Så må du ind og holde i kø den dag, skriver Mathilde således i en kommentar til manden til Mark.

- Skal vi have en fuld tank snart, skriver Michelle H. til manden Chresten P i en anden kommentar, mens Margit J. - der ikke gider sidde i kø for at spare 8 kr. pr liter - nøjes med et ord:

- Nej, skriver hun, men hvad siger du?