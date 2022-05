Forvent letpåklædte piger - og nøgenkostumer

På onsdag er der sidste skoledag for folkeskolens afgangsklasser. Og i Esbjerg er holdningen, at eleverne - muligvis i samråd med deres forældre - selv bestemmer, hvad man møder op i. Kommunen vil ikke lave regler

- Der vil nok være letpåklædte piger, folk i nøgenkostumer og måske endda nogle, der har klædt sig ud som indianer eller afrikaner.

- Hvad skulle der være krænkende i det?

Pas på med at blive krænket

- Vi skal passe på med at lade os krænke over alting, og det her er altså bare unge mennesker, der har det sjovt.

- Det er deres dag og deres fest. Det skal vi værne om. Og det gør man ikke med regler.

Sådan siger Morten List Christensen, der i 23 år har koordineret Esbjergs sidste-skoledags-arrangement i området Gryden, til Jydskevestkysten. Avisen har flere gange skrevet om andre af landsdelens skolers regler for elevernes påklædning. Men regler - det er der ikke i Esbjerg.

Sig nej til censur

På Vamdrup Skole - 60 kilometer fra Esbjerg - diskuterede bestyrelsen og elever 'stødende påklædning' på sidste skoledag allerede i efteråret, men ser man i de kommentarer, der er skrevet om nul-reglerne i Esbjerg på mediets Facebook-profil, så er det eleverne, der skal bestemme:

- Det skal kommunen ikke blande sig i.

- Det vil jo så være formynderi, skriver Niels B, og Henrik G. er eni:

- Det eneste vi kan sige til de hysteriske folk, der kræver censur i renhedens navn, er et klart nej..

- Fordi vi vil aldrig være gode nok alligevel, skriver han.

- Sidste skoledag er de unges festdag, så lad dem da for pokker feste og se ud, som de har lyst til, skriver Christina L.m, der gik ud af folkeskolen for 10-11 år siden