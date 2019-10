Fotovogn kørte baglæns på motorvej: Risikerer straf

- Hej.

- I fredags kl. 11.00 så jeg denne fotovogn holde på Ring 4 i nordgående retning - lige under broen til Ishøj-afkørslen.

- Det er ikke første gang, den holder der og gemmer sig godt i skjul.



Fint nok med fotovogne der overholder loven

Sådan indleder Christian H. et brev til nationen! om den fotovogn, han ser et par gange om måneden ved Ishøj-afkørslen på Ring 4. For i fredags lykkedes det ham at tage et foto af den, han kalder 'pengemaskinen', og nu vil han gerne høre, om han er den eneste, der er forarget. Hans brev - som Vestegnens Politi kommenterer nedenfor - fortsætter derfor således:

- Problemet er bare at for at komme derind skal han bakke, og det er ikke lovligt på en motorvej.

- Men er det okay, at politiet selv bryder loven for at fange nogen, der kører for hurtigt?

- Min holdning til fotovogne er, at de er fine nok, bare de ikke selv bryder loven for at fange andre.



Politiet: Vi undersøger om det strafbart

- Og holde der og gemme sig og bryde loven er forkert i mine øjne - der er jo ikke nogen skoler i nærheden, skriver Christian H., og faktisk er hans spørgsmål så godt, at politiet nu er går videre med sagen:

- Politiet skal naturligvis overholde lovene som alle andre, men der er også nogle undtagelser, som gør det muligt for politiet at varetage deres særlige opgaver.

- Vi har registreret borgerens henvendelse som en anmeldelse og er nu ved at undersøge, om forholdet kan være strafbart, skriver Københavns Vestegns Politi til nationen!, men hvad siger du?