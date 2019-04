Fra 109 til 149 kr: Linda overvejer sit forhold til yousee

Kunderne flygter fra YouSee, og det føles OG virker som om, at alle vi tilbageblevne skal betale hele gildet/underskuddet, skriver Linda, der synes hendes abonnemnet bliver ved med at stige i pris.

- Modtog i går denne mail, hvori der står, at YouSee ENDNU en gang hæver mit abonnement !

- Oveni dette, tillader de sig endvidere, at hæve to gange kr. 149,- som betaling for juni OG juli på eén gang! Årsagen til dette, er for mig at se, grundløs og kan næppe være lovlig?!

- Det pgl. abonnement startede på kr. 109,- pr. måned. Og er bare steget siden da..... fra kr. 109,- til nu kr. 149,- !

Vil ikke gå ned uden kamp

Sådan indleder Linda K et surt brev til nationen!, om den pris hun skal betale for sit abonnement og den måde, yousee opkræver penge på. Linda er helt på det rene med, at hun jo bare kan droppe det tidligere telefon-monopol, men hun synes, noget er helt forkert i den måd de driver deres forretning på. nationen! har bedt yousee om at kommentere Lindas brev og deres svar kan du se nedenfor - Lindas brev, som hun beder om at du deler til andre, der har en mening om yousee, fortsætter nemlig således:

- Ved godt, at jeg da bare kan skifte teleselskab, HVILKET NOK OGSÅ BLIVER AFSLUTNINGEN PÅ HISTORIEN, men jeg vil ikke 'gå ned uden kamp' ;)

Som om vi kunder der er tilbage skal betale det hele

- Kunderne flygter fra YouSee, (ikke uden grund), og det føles OG virker som om, at alle vi tilbageblevne skal betale hele gildet/underskuddet......!

- Er det lovligt, dét, som YouSee/TDC foretager sig: at hæve 2 x mdl. betaling på eén gang, spørger Linda, og i det svar yousee har sendt, kan man se, at den dobbelte regning skyldes et nyt IT-system og at forhøjelsen skyldes investeringer og et nyt filter:

- Hej. Hermed svar fra YouSee som aftalt

Hvorfor stiger mobilabonnementet til 149 kr.?

- Først og fremmest håber vi naturligvis, at Linda K. vil fortsætte sit abonnement hos YouSee.

- Prisstigningen på 10 kr. sker som led i, at vi løbende forbedrer kundeoplevelsen. Vi har investeret 4 mia. kr. i vores 4G-mobilnet, som på fjerde år er kåret til Danmarks bedste af Teknologisk Institut.

- Samtidig udbygger og opgraderer vi mobilnetværket, som skal gøre det muligt at opnå endnu højere hastigheder.

- Samtidig har vi netop søsat et digitalt filter, der fanger 90 pct. af udenlandske fupopkald til YouSees kunder.

Hvorfor skal der betales dobbelt i juni?

- Der skal naturligvis ikke betales dobbelt i juni måned.

- Men da kunden flyttes til et nyt it-system, har vi desværre ikke mulighed for at sende en regning for juni måned for sig selv, og derfor vil kunden modtage en regning for både juni og juli måned på hhv. 139 kr. og 149 kr. til betaling i juli måned.

- Så der skal altså ikke betales dobbelt, betalingen for juni skubbes blot til juli. Herefter vil kunden igen blive opkrævet på månedlig basis som sædvanligt.

- Vi beklager naturligvis de gener, det medfører for kunden, skriver Amalie fra yousee's presseafdeling, men hvad tror du det ender med?