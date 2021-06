Fra 27.000 til 12.000 kr pr måned

SOSU-skolerne kalder det 'fantastisk', at de får lov til at snakke med de tusindvis af lyntestmedarbejdere, der mister jobbet. De har nemlig fået en forsmag på det sundhedsfaglige arbejde og det at arbejde med mennesker

- Det er ikke kun restaurationsbranchen, der mangler arbejdskraft.

- Det gør vi også I plejefaget.

- Jeg håber at vi henover sommeren kan få flere unge ud og hjælpe.

Sådan skriver Mathias P. i en mest populære (15 likes) af de 186 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om de podere, der lige står til at blive fyret fra deres rimeligt vellønnede arbejde i de private testcentre. Danmark skærer nemlig ned på testkapaciteten, og det betyder, at der er brug for færre testere (læs: 170 kr. i timen: Nu skal der fyres folk)

Fantastisk at vi må tale med deres podere

Og Mathias er ikke den eneste, der håber, at nogle af de folk, der har snuset til sundhed og borgerkontakt, nu vil søge ind i ældre- og pleje-sektoren.

Under 25 år: 12.000 kr, over 25 år: 20.600 kr Sosuelever får løn_ Er du i en kommune: Social- og sundhedshjælperuddannelsen (månedsløn): 11.947,78 kroner Social- og sundhedsassistentuddannelsen (månedsløn): Første år 13.173,10 kroner, andet år 15.053,17 kroner

Voksenelever i en kommune

Er du fyldt 25 år, når du begynder på din uddannelse, og har du et års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, får du voksenelevløn.

Du skal selv dokumentere, at du har et års relevant beskæftigelse inden elevkontraktens indgåelse. Voksenelevlønnen er løntrin 11 plus et grundlønstillæg, svarende til mellem 20.625,80 kroner og 21.689,38 kroner pr. måned, afhængigt af, hvor du arbejder. Er du i en region: Som elev på social- og sundhedshjælperuddannelsen får du 11.185,14 kroner pr. måned, hvis du er fyldt 18 år, og 8.883,42 kroner pr. måned, hvis du er under 18 år.



Elevlønnen for elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen afhænger af din alder og hvor langt du er nået med din uddannelse.



Fyldt 18 år (månedsløn): Første år: 12.324,65 kroner.

Andet år: 12.978,85 kroner. Under 18 år (månedsløn): Første år: 9.233,45 kroner.

Andet år: 9.830,21 kroner.

Voksenelever i en region: Er du fyldt 25 år, når du begynder på din uddannelse, og har du et års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, får du voksenelevløn. Voksenelevlønnen er løntrin 11, som udgør mellem 20.399,17 kroner og 21.454,00 kroner pr. måned, afhængigt af, hvor du arbejder. Kilde: foa.dk Vis mere Vis mindre

I går fortalte Falck, der står for test i Region Nordjylland, Midtjylland og Sjælland, at de har indgået en aftale med de danske SOSU-skoler for at hjælpe de af deres podere videre, der har fået lyst til at fortsætte i den sundhedsfaglige sektor. Og Lisbeth Nørgaard, formand Danske SOSU-skoler, har sendt denne glade kommentar til nationen!

Tusindvis af dedikerede mennesker

- Samfundet står overfor en kæmpe udfordring de næste år med at skaffe nok uddannet personale til velfærdssektoren.

- Det er derfor fantastisk at se, hvordan alle tre kviktestudbydere, der tilsammen dækker hele landet, har grebet idéen, da vi spurgte, om vi gerne måtte tale med deres podere.

- Der står tusindvis af dedikerede mennesker lige nu og er med til at genåbne samfundet.

- Rigtig mange er unge, der endnu ikke har valgt uddannelse, eller ledige, som har lyst til at skifte spor.

De har fået en forsmag

- Vi håber selvfølgelig, at nogle af dem vil få øjnene op for mulighederne i vores uddannelser.

- Mange ved, hvad en læge eller sygeplejerske laver. Men det er måske mere uklart, hvad en SOSU-hjælper eller en assistent laver. For arbejdsfeltet er bredt og mulighederne er mange.

- Det vil vi gerne i dialog med poderne om, som nu har fået en forsmag på det sundhedsfaglige arbejde og det at arbejde med mennesker, skriver Lisbeth Nørgaard, formand Danske SOSU-skoler, men hvad tænker du?