Fra Danmark til Taliban: Tareqs søster græder

Danmark udviste hendes bror Tareg i juli måned. Han blev hevet ud af fængslet og sendt til Kabul, selv om han frygtede for sit liv - bl.a. fordi han har en tatovering, som Taliban ikke er vilde med. Nu trygler hun om at han får en chance for at komme tilbage til Danmark.

- Jeg har en lillebror, som blev tvangsudsendt fra Danmark i juli.

- Han havde siddet i fængsel 3 år og 7 måneder, og skulle sidde en måned mere.

- Men kl. 4.00 om morgenen d. 7. juli blev han hentet af politiet, og sat på et fly uden pas og identitetspapirer.

De lokkede med 20.000 kr

- Der var 3 politifolk, og fordi han nægtede, brugte de muskler og satte sig på ham.

- De prøvede også at at få ham til at skrive under på hjemsendelsen, men det gjorde han ikke. De lokkede med 20.000 kr.

- I lufthavnen blev han så også tvunget til en corona-prøve.

Vi vil gerne gøre noget for Danmark

Sådan lyder de første linjer i et desperat brev nationen! har modtaget fra en kvinde, der bor og arbejder i Danmark – en kvinde, der er søster til en udvist mand, der lige nu render rundt i Afghanistan og frygter for sit liv.

Kvinden er en glad sosu-assistent, der gerne vil gøre en forskel for de gamle og svage borgere, og hun skriver, at hun elsker sit fag, fordi hun synes de gamle i Danmark har kæmpet for opbygget et godt land igennem et langt liv. Og nu har fortjent at blive behandlet med kærlighed og omsorg.

Tareq har efterladt sit danske sygesikringsbevis. Privatfoto

Hun skriver sit nødråb (som nationen! bringer anonymt af hensyn til hendes sikkerhed), fordi hun vil gøre alt for at hendes bror – ligesom hende - også kan blive en del af Danmark og give lidt igen. Hendes brev, som nationen! har bedt Udenrigsministeriet kommentere, fortsætter derfor således:

Har gået i børnehave i Danmark

- Min lillebror er 28 år gammel og har gået i børnehave her i Danmark, siden han var 2 år.

- Han har aldrig været i Afghanistan før og kan knap tale sproget, dari .

- Min bror er i fare i Afghanistan. Han har masser af tatoveringer på sin hånd og arm blandt andet et afghansk flag, som talibanerne ikke tillader nu og dræber alle og hver som går rundt med det flag.

Og ville starte sit eget værksted

- Vi har kontaktet Udenrigsministeret, men de siger, at de ikke kan gøre noget, fordi han ikke har en opholdstilladelse.

- Men det har han jo ikke, fordi de tog den fra ham .

- Min bror har en drøm om at starte sit eget værksted, som selvstændig mekaniker efter fængslet. Han havde søgt ind på teknisk skole.

- Det kan ikke være rigtig at straffen skal være så hård mod et menneske, der ville begynde på et nyt liv.

- Vi begår alle fejl, men man får en ny chance.

Han skal da have en chance til

- Hvorfor skal min bror, som menneske, ikke have den chance, skriver Rona, der synes at Danmark – når vi kan hjælpe tolkene – også burde hjælpe Tareg, så han leve et liv med sin familie i Danmark. Og at det gerne skal ske inden Afghanistan lukker d. 31. august.

nationen! har derfor sendt brevet til Udenrigsministeriet, og spurgt, hvad en udvist borger som Tareq, kan gøre for at komme tilbage til sin familie i Danmark igen? Og hvad udenrigstjenesten kan gøre for en borger som Tareq – og sådan en borgers familie?

Og om de i øvrigt har nogle gode råd til en familie, der frygter for deres familiemedlems liv i det nye Afghanistan. Det vil Udenrigsministeriet ikke svare på, men de vil gerne henvise til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, der tager sig af udvisningssager.

Og han har sendt dette svar:

Tesfaye: Det må være svært for familien

- Reglerne siger meget klart, at det ikke er os politikere, der skal vurdere sikkerheden i hjemlandet for de personer, der udsendes.

- Det er udlændingemyndighederne og i sidste ende Flygtningenævnet med en dommer for bordenden, der foretager denne vurdering.

- For dem der har familie i Afghanistan, må det være svært og forfærdeligt at være vidne til de scener, der lige nu udspiller sig med Talibans magtovertagelse.

- Det tror jeg enhver kan forstå.

Men vi hjælper ikke udviste tilbage til Danmark

- Men den danske regerings evakuering handler om de personer, der har hjulpet os i Afghanistan. Dem har vi et særligt ansvar for.

- Vi har ikke et ønske om at flyve personer, der er dømt og udvist for hård kriminalitet, tilbage til Danmark, skriver Mattias Tesfaye, men hvad tænker du?