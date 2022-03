Fra gratis til 480 kr: Vanvittigt

- Hej.

- Jeg har haft samme pengeinstitut siden jeg kom i lære. Den gang hed det Sparekassen.

- Siden kom det til at hedde Sparekassen Lolland, og efter det mener jeg at det blev Jyske Bank.

- Lige nu bruger jeg min konto til min ATP – det er 433 kr pr måned.

Det er 480 kr. om året

Sådan indleder Peter F. et brev om at være trofast bankkunde og nu føle sig virkelig dårligt behandlet. Peter bor i Sverige, og bruger kun sin danske konto, når han besøger familie i Danmark. Og indtil nu har det været gratis, men forleden fik han et brev om, at han skal betale 480 kr. pr. år, for at beholde kontoen.

Det synes han er så groft, at han har skrevet til nationen! nationen! har også kontaktet Jyske Bank for at høre, hvorfor de synes Peter skal betale, men de er ikke vendt retur med svar. Peter fortsætter nemlig således:

- Fra første april - har de skrevet til mig - at prisen bliver forhøjet til 40 kr. om mdr. – det er 480 kr. om året.

Det kalder jeg vanvittigt

- Det føler jeg er uacceptabelt,

- Min ATP er på 433 kr. om mdr., så det vil sige at jeg skal betale cirka 10%. En vanvittig fordyrelse, vil jeg mene.

- Jeg håber at der er mange som kan fölge mig idet, skriver Peter og Jyske bank – der i 2021 fik det største overskud nogensinde (3.1 milliarder) – er ikke vendt retur med et svar på, hvorfor Peter skal betale, men de banken skriver i brevet til Peter, at de gør det af forretningsmæssige årsager, så de kan drive en sund forretning, men hvad tænker du?