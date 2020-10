Frank følte sig snydt for 700 kr: Læs loven

- Jeg har desværre en gæld til de offentlige og har derfor en lønindeholdelse fra gældstyrelsen, der betyder at min trækprocent på mit skattekort er 39 % plus 4 % som gældstyrelsen har så lagt oveni.

- Det betyder at min arbejdsgiver trækker 43% i a-skat.

- Jeg har bedt om at få mine 3 uger udbetalt, og modtaget en mail med følgende oplysninger: Jeg har optjent kr. 18.160,42, og efter am og skat 8% og 43%, vil jeg få 9.526,42 udbetalt.



De burde bruge 39 procent

Sådan indleder Frank S et brev til nationen! om udbetaling af indefrosne feriepenge - og 700 kr, han synes han er blevet 'snydt' for. For Frank har læst, at der i henhold til den særlovgivning, som er lavet omkring de indefrosne feriemidler, står, at der IKKE må modregnes nogen form for gæld i de midler. Frank mener ikke, at han kan være den eneste, der på den måde får færre penge til forbrug end politikerne havde håbet. Og han synes derfor der skal debat om sagen. hans brev - som LD Fonde kommenterer nedenfor - fortsætter derfor således:

- Det betyder jo, i mine øjne, at LD burde bruge min træk % fra mit skattekort på 39% i stedet for de 43.

- I mit tilfælde mister jeg 700 kr.

- Kan det være rigtigt, spørger Frank, og det svar LD Fonde på natinens! opfordring har sendt, er det faktisk lidt både-og:

Løninddrivelse er OK

- Svar til Frank S:

- Det er rigtigt, som du selv peger på, at feriemidlerne ikke må gå til modregning i gæld.

- Du spørger så, hvordan det kan være, at der så alligevel bliver beregnet skat af feriepengene med en trækprocent som er sat op på grund af inddrivelse af gæld til det offentlige.

- Du er omfattet af det man kalder løninddrivelse, som betyder, at der trækkes 'ekstra skat' som afdrag på gæld til det offentlige.

Og vi kigger på skattekortet

- Ved udbetaling af dine feriemidler beregnede vi skatten ud fra de oplysninger, der ligger på dit skattekort.

- Vi kender ikke din private økonomi og heller ikke om du er omfattet af løninddrivelse. Loven fastslår, at vi skal gøre som vi har gjort.

- Loven fastslår, at krav på førtidig udbetaling af feriemidler ikke kan anvendes til modregning med gæld.

- I følge lovbemærkningerne gælder det for gæld, der er under inddrivelse hos Gældsstyrelsen eller under opkrævning hos en offentlig fordringshaver til det offentlige eller til private kreditorer.

Feriepenge er jo A-indkomst

- Men samtidig siger lovbemærkningerne, at det derimod er muligt for Gældsstyrelsen at gennemføre lønindeholdelse i feriemidlerne, da disse er A-indkomst, hvori der også skal ske indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

- Lønmodtagernes Feriemidler skal altså anvende den forhøjede trækprocent, når vi beregner din skat på feriemidlerne, skriver LD Fonde, men hvad synes du?