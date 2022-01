Frank og Ulla snydt - igen

- Vi er efterhånden død trætte af, at vi hver uge ikke får leveret reklamer og aviser.

- Det har stået på i næsten 3 mdr, og når man ringer til FK Distribution A/S, får man den ene undskyldning efter den anden, på hvorfor de ikke lige har leveret i denne uge.

Butikkerne bliver snydt for kunder

Sådan indleder Frank, der har fået hjælp af sin mailkyndige kone Ulla, et brev til nationen! om at se frem til at studere gode tilbud i tilbudsaviserne – og så blive mødt af en tom postkasse gang på gang.

Frank har ringet MANGE gange og klaget, men reklamerne udebliver stadig – og derfor håber han at nationen! kan formå at få FK til at tage deres budarbejde seriøst.

Brevet – som nationen! derfor har sendt elektronisk til FK Distribution sammen med Frank og Ullas præcise adresse med et spørgsmål om, hvad de selv synes om de manglende reklamer – fortsætter nemlig således:

Og vi kunder bliver snydt for tilbud

- Det må da være irriterende for de butikker, der betaler – og irriterende for alle os der gerne vil have reklamer med gode tilbud og aviser.

- Kan nationen! ikke hjælpe med at få det her ud, så vi kan finde ud af hvor mange der rent faktisk er ramt, skriver Frank og Ulla, der bor i Magleparken i Ballerup og nationen! har spurgt FK Distribution A/S, hvad deres egne tal siger om antallet af vellykkede omdelinger – og klager i Magleparken - siger? Og det svarer FK på sådan her:-

Buddene udfører jobbet forbilledligt

- FK foretager omdeling af tilbudsaviser onsdag og torsdag til op mod 2,6 mio. husstande.

- En stor andel af vores omdelere er unge under 18 år. Jobbet hos os er typisk deres første job, hvilket de udfører forbilledligt.

Men vi har konstateret problemer i Ballerup

- Situationen med Covid19 restriktioner og især sygdom med covid19 kan i områder medføre midlertidige forsinkelser af vores omdeling, hvilket vores kontroller også påviser på ruten i Ballerup.

- Vi vil naturligvis tage kontakt til husstanden, for dialog vedr. deres oplevelse af manglende levering af tilbudsaviser, så vi sikrer den fremtidige levering til husstanden, lyder svaret fra FK direktør Lasse Ingemann Brodt, men hvordan ser det ud i den postkasse?