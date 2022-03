Fred: Ekspert tror på kompromis

- Det er selvfølgelig totalt uacceptabelt for Zelenskij i den nuværende situation.

- Men jeg tror godt, at Vesten kunne leve med det her kompromis, hvis man kunne få lukket ned for krigshandlingerne.

Se sandheden i øjnene

Sådan siger Peter Viggo Jakobsen, lektor på Forsvarsakademiet og ekspert i international politik, til DR.dk om de fire russiske krav, der kom frem i går. Krav, der – hvis Ukraine altså accepterer dem – vil få Rusland til med egne ord 'når som helst' at stoppe militære handlinger.

Her er Putins krav for at stoppe krigen straks

De områder er tabt

Og på Ekstra Bladets facebookprofil er der også en del blandt de cirka 300 kommentarer, der tror, at Vesten - Nato og EU - kan leve med, at Rusland får Krimhalvøen, at udbryderrepublikkerne Donetsk og Luhansk bliver anerkendt som selvstændige områder, og at Ukraine ændrer forfatning, så der står, at landet er neutralt, så man eksempelvis afviser at tilslutte sig Nato.

- Krim og de udbryderområber er tabt for lang tid siden.

- Man skal også se sandheden i øjenende. Og så være neutral.

- Men man kan selvfølgelig også gennemføre krigen og få et total smadret land, skriver Michael L., og Rasmus M. vil også gerne have krigen stoppet hurtigst muligt:

Som at forhandle med en tyv

- Hvis ikke man indgår et kompromis, bliver krigen ufattelig lang med langt mere ødelæggelse og død.

- Jeg håber på det bedste for Ukraine, men tænker, at det er utænkeligt, at Rusland vil droppe alle krav.

- Det bliver never-ending, hvis ikke man får lavet en form for aftale, skriver han.

Jørn F. er vist hverken for eller imod en fredsaftale, men synes, at det virker forkert:

- Det er som at forhandle med en indbrudstyv om, at han har lov til at beholde stereoanlægget og PH-lampen, skriver Jørn. Men hvad tænker du?