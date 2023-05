Freder Putin: Han er en helt

- Præsident Putin er mere end velkommen her.

- Og ingen vil anholde ham.

- Alle, der siger det, blæser varm luft.

- Putin er en helt. Og alle, der går imod brutale USA, er en ven.

Sådan siger Julius Malema, leder af sydafrikas tredjestørste parti EFF - Economic Freedom Fighters til mediet Timeslive.co.za om den internationale arrestordre, der er på Putin - og det topmøde de såkaldte BRICS-lande vil holde i Sydafrika i august. Med Putin som deltager.

Han bliver beskyttet

BRICS-landene - Brasilien, Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika - har øget samhandlen og holdt fælles militær-øvelser samtidig med at EU og G7-landene har opfordret til sanktioner mod Rusland. Men Sydafrikas regering freder også Putin, selv om en leder af lokalregeringen i provinsen Western Cape, har truet med at sende sine folk ud for at anholde Putin:

- Hvis præsident Putin ankommer til Sydafrika, bliver han beskyttet af præsidentens sikkerhedsstjeneste, har minister Khumbudzo Ntshavheni sagt til tv-kanalen eNCA, skriver DR Nyheders korrespondent i Sydafrika.

Præsident: Stop nu

Lille udfordring med Rusland

Og en talsmand for regeringen siger i dag, at alle problemer med de deltagende statsledere, vil blive løst inden mødet, der skal foregå til august:

- Vi har en lille udfordring med hensyn til Rusland, som vi håber at have løst, når datoen for topmødet nærmer sig.

- Det er præsidenten ret komfortabel med, vil blive løst forud for topmødet, så vi kan fokusere på topmødet, siger præsidentens talsmand Vincent Magwenya, men hvad siger du?

