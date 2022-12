Freder tørklæder i skoler

To skånske kommuner har i flere år kæmpet for at få lov til at forbyde tørklæder på børn i skolernes mindste klasser. Nu har de tabt, for et forbud vil være ulovligt siger den svenske forvaltningsdomstol

- At begrænse retten til at bære tørklæde har betydning for enkeltpersoner og er derfor en begrænsning af ytringsfriheden.

- For at begrænsningen er tilladt, skal den understøttes af loven.

- En sådan juridisk støtte mangler i den nationale lovgivning og derfor skal kommunernes afgørelse annulleres.

Tror regeringen vil reagere

Sådan siger den svenske justitsråd Ulrik von Essen i en pressemeddelelse torsdag om de to skånske kommuner: Staffanstorp, der har ønsket et forbud mod tørklæder for børn i børnehaver og til og med sjette klassetrin og Skurup, der ville forbyde både personale og elever i børnehaver og folkeskolen at bære tørklæder.

50 km fra København: Her vil de forbyde tørklæder i skoler

Tørklædeforbud på svensk skole fik den helt modsatte effekt

Annonce:

Vi analyserer

Den svenske Riksdag har tidligere afvist forslag om at forbyde tørklædet - og forfatningsudvalget har også slået fast, at lovgivning, der forbyder tørklæder i samfundet eller for børn i visse aktiviteter, ikke er relevant. Men i Skurup håber Johan Bolinder fra statsministerpartiet Moderaterna, at afgørelsen kan få gang i en ny debat:

- Nu vil vi analysere dommen.

- Jeg tror at mange i regeringen vil reagere, siger Bolinder til svt.se, men hvad siger du?

Muslimsk kvinde: Hvis tørklædet bliver forbudt vil jeg forlade Danmark