Fridagsforsøg på landets største arbejdsplads

- Hvad?

- Og så skal vi andre af med en fridag.

- Det giver sgu da ikke mening.

Vild topchef: Indfører store bededag i 41 lande

Ikke hver mandag eller fredag

Sådan skriver Randi S. i en af de 332 kommentarer, der er skrevet på Berlingskes Facebook-profil om et stort fridags-forsøg Københavns Kommune skal drøfte på onsdag. Et ét-årigt forsøg, der handler om at give en række medarbejdere i kommunen mulighed for at fordele deres arbejdstimer på færre dage, så de kan tage flere fridage.

- Medarbejderne (kan) ikke forvente at holde fri hver mandag eller fredag, og man kan heller ikke forvente, at det altid vil være tre sammenhængende fridage, man får.

- Det er heller ikke nødvendigvis hver uge, at man får en fridag, siger Jonas Bjørn Jensen fra Økonomiudvalget i Københavns Kommune til Berlingske.

Annonce:

Job-center tilbyder fire-dages arbejdsuge - for de ansatte

Det er jo ikke de vi vil

Læser man videre i de mange kommentarer, så er det faktisk de færreste, der synes at forsøget giver mening:

- Det jo ikke ekstra fridage, hvis de skal arbejde de samme antal timer om ugen bare på færre dage.

- Og det jo heller ikke det størstedelen af den danske befolkning vil - det er tværtimod det modsatte.

- Nogle steder kører de med 30 timers uge, så medarbejderne får en lang weekend med fri om fredagen og det har vist sig at være meget bedre for medarbejdernes trivsel og produktivitet.

Hold op med at presse os

- Så hold nu op med at presse den almene borger til endnu flere arbejdstimer og længere tid på arbejdsmarkedet.

- De fleste er slidt ned i forvejen og har ikke brug for større arbejdsbyrde, men mere frihed i eget tempo, skriver Michael J. således, men hvad tænker du?