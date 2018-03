Frifundet for hustru-vold: Anklaget mand var 'af god familie'

Kvinden anmeldte sin mand for vold, men da sagen kom for retten i den svenske by Solna, blev han frifundet - bla. fordi hans familie var 'god', mens kvindens familie ifølge dommen var mindre god.

- Hvordan kan man tro, at svensk lov skal omskrives, fordi der er kommet muslimer til landet.

- Hvis man ikke kan tilpasse sig svenske forhold, så er det bedre, at man rejser hjem.

- Det er farligt, at den slags findes i vort retsvæsen.

Skulle have gået til slægtninge istedet for til politiet

Sådan skriver Ann-Marie SL i en af de tusindvis af Facebook-kommentarer en dom fra byretten i den svenske by Solna har fået siden, de første medier begyndte at skrive om den i går.

For når man læser rettens begrundelse for at frifinde den voldsanklagede ægtemand, så bliver der brugt formuleringer og argumenter, som de færreste svenskere kan forstå. Og som flere har sammenlignet med sharia-regler.

Kvinder kan godt lyve om den slags

Det fremgår nemlig, at retten - som bestod af tre domsmænd og en dommer - mente, at kvindens familie ikke havde nær så gode forhold som den anklagede mand. Og at dette indgik i bedømmelsen af sagen.

Det fremgår også af dommen, at kvinden - fordi hun ikke var gået til familien, som folk i hendes 'kredse normalt gør' (manden er født i Iran) - havde svækket sin og dermed sagens troværdighed.

Den slags bør ikke finde sted i en retsstat

Og endelig fremgår det af dommen, at kvinden sagtens kan finde på at lyve i om hustruvold, for at skaffe sig en selvstændig bolig.

- Forfærdelig dom i Solna. Den slags bør ikke finde sted i en retsstat, og heller ikke i vores parti, lyder det fra det svenske Centerpartis leder Anni Lööf i en kommentar.

En af domsmændene er nemlig udpeget af Centerpartiet, og selv om den pågældende i dag har trukket sig fra hvervet som domsmand, så har det ikke stoppet debatten.

- At byretten har en mening om, at kvinden henvender sig til politiet efter den påståede mishandling, i stedet for at henvende sig til mandens slægtninge, er i særlig grad stødende, skriver ti af Centerpartiets medlemmer i en debatartikel på Aftonbladet.

Du kan se screenshot af dommen nedenfor? Men hvad tænker du om at retten argumenterer på en ny måde?