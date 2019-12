Frimærke-Per raser: Postnord sjusker og ødelægger

Frimærkerne er mere eller mindre oversværtet – og det er skidt, for når man er samler er et stempel , hvor man kan se afsendelsessted, dato og tidspunkt, mest værdifuldt, skriver Per, der vil høre om der er andre derude, der har tænkt det samme

- Hej.

- Hermed billeder af et udvalg afstemplede frimærker.

- Som det kan ses kan de stemples meget sjusket.

Fireblokken med nedre marginalnummer - som er et samlerobjekt i sig selv – er stemplet 28-10- 2019, skriver Per, der har sendt disse eksempler på stempling med. Privatfoto: Per

Sådan indleder Per H en mail, ikke et brev!, til nationen! om den i hans øjne helt skandaløse udvikling, der har været med danske poststemplede forsendelser.

Fine frimærker bliver ødelagt

Per er nok lidt mere opmærksom på stempler end andre, da han samler på frimærker. Og han vil gerne høre, om han er den eneste, der synes Post Nords skulle ansætte nogle flere og mere grundige medarbejdere til at stemple. Hans mail – som Post Nord svarer på nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Frimærkerne er mere eller mindre oversværtet – og det er skidt, for i samler øjemed er et stempel , hvor man kan se afsendelsessted, dato og tidspunkt, mest værdifuldt.

Kuglepen og tusch

- Der har også i perioder været sat kryds over frimærkerne med kuglepen eller tusch og det ødelægger hele fornøjelsen ved at samle, når fine frimærker bliver ødelagt på den måde.

- Og når man ringer ind, får man efter flere omstillinger og henvisninger, at vide at breve er sekundære.

- Øv, skriver Per, der havde nok havde håbet på. at hans brev havde skabt lidt mere selvransagelse i Postnords stempelafdeling, end det her svar tyder på:

Vi har samarbejde med Danmarks Filatelisk Forbund

- Det er meget sjældent, at vi hører klager over stemplingens kvalitet hos PostNord.

- Vi stempler ud fra, at det er post, der skal håndteres, og at frimærkerne skal sikres mod genbrug – det er trods alt det vigtigste.

- Hos PostNord har vi dog også forståelse for, at filatelisterne kan have særlige ønsker i forhold til stempling.

- Derfor tilbyder vi også en filatelistisk stempling i samarbejde med Danmarks Filatelist Forbund, hvor man bl.a. kan få stemplet sine frimærker med lokale by-stempler.

- Det kan man læse mere om på vores hjemmeside, skriver Postnord til nationen!, men hvad tænker du?