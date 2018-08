Frimærker var ikke nok: Men Carsten har haste-besked til døv mor på 102 år

- Jeg har lige været på posthuset i Randers. Det der ligger i Føtex.

- Jeg skulle sende et almindeligt brev – ét der skal være fremme i morgen i Ringkøbing.

- Det er til min mor, hun er 102 år gammel og døv, så jeg kan ikke ringe hende op, og i brevet står der, at hun skal ringe til mig kl. 13.00 i morgen lørdag.

- Det er om vores rejse til Egypten, der skal bestilles nu, hvis vi skal nå det i oktober.

- Mor har altid gerne ville se Kongernes Dal.

Det er jo helt vanvittigt

Sådan indledte Carsten H et ret så irriteret opkald til nationen!-telefonen her fredag kl. cirka 14.00. Carsten var nemlig blevet overrasket over den besked om brevporto og afleveringsgaranti han netop havde modtaget. Og nu var blevet usikker på, om det vigtige brev når frem.

- Min mor har indkøbt en bunke frimærker til mig, så jeg kan sende hende et brev, så vi kan aftale at hun ringer.

- Jeg havde kommet for 29 kr frimærker på, men det var åbenbart ikke godt nok. For at være helt sikker på at det når frem til i morgen, skulle jeg købe et 'swipe-mærke' for 27 kr ekstra.

- Det er jo helt vanvittigt, skriver Carsten, der - selv han betalte de 29 kr ekstra - nu er blevet usikker på, om brevet når frem til hans døve mor i Ringkøbing. Carsten mener, at alle i Ringkøbing kender Agathe, og hvis bare en af dem derfor vil banke på eller lægge en seddel ind til hende med besked om at hun skal ringe om rejsen kl. 13.00 lørdag, så bliver han glad.

Fremme næste dag - så kan du ikke bruge frimærker

På postnord.dk's portoberegner kan man helt korrekt læse, at man - for at være sikker på at ens brev når frem dagen efter - skal betale 27 kr for et Quickbrev. Og man kan også læse, at der knytter sig en række betingelser til Quickbreve:

Fremme næste hverdag

Skal afleveres på et posthus

Betales med Portokoder eller Frankeringsmærke

Kan ikke betales med almindelige frimærker (nationens! fremhævning)

(nationens! fremhævning) Mærk med bogstav Q ved portokode

Kan købes online og på posthuse