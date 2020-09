Frist virkede: Pengene gik ind i går

- Hej.

- Den 28/2 besluttede mig og min allerbedste kammerat os for, at vi havde brug for at komme ud og opleve verdenen efter en lang vinter med lange arbejdsdage.

- Og da min kammerat aldrig havde prøvet en charterrejse, valgte vi Egypten, som er mit yndlings rejsemål.

- Vi køber vores rejse og går og glæder os som små drenge for nu skal vi ud og ha en oplevelse i den helt store stil, men desværre bliver vi som hele verden ramt af Covid/19 og modtager den 6/4 den frygtede mail.

- Vores rejse er aflyst.

Først skulle vi vente 14 dage

Sådan indleder Morten og Benjamin en mail om at vente … og vente … og vente… og så til sidst blive træt af at vente. For de to venner valgte allerede i april, at bede om pengene retur for den aflyste rejse, men de synes april er lang tid siden – især når de kan se at Apollo rejser har returneret penge for en aflyst rejse i maj.

nationen! bad i sidste uge Detur om at svare på, hvor lang tid de to skal vente, før de cirka 7000 kr går ind på deres konto. Og de svarede faktisk, at de ville svare . men nåede de ikke. Brevet fra Benjamin og Morten fortsætter nemlig således:

- Vi valgte så at få vores penge retur, da coronaen rigtigt har taget fat i Danmark og vores arbejde i lufthavnen desværre ser ud til at gå tabt.

- Vi får besked i mailen at der kan gå op til 14 dage før vi for pengene retur.

Så skal vi vente 4 til 8 uger mere

- Tiden går og i midt maj ringer vi igen til Detur, og den søde dame siger nu, at vi skal forvente at der går 4 til 8 uger før pengene kommer retur .

- Vi vender tilbage den 8 juli og nu er beskeden at der vil gå 45 dage fra dags dato.

Så skal vi vente 25 dage - og vi giver dem en frist

- Vi kan ikke helt finde ro da vi nu begge har mistet vores job og de optjente reserver af pengene er ved at slippe op , så vi vender tilbage den 30/7 og får at vide, at der vil gå 25 dage fra denne uge.

- I dag har vi den 25/8 og vores penge er ikke kommet, selv om vi har givet dem frist til i dag, skriver Morten og Benjamin, der i går kunne meddele at de har fået deres penge retur fra Detur.

Detur har iøvrigt ikke svaret på nationens! henvendelse.