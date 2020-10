Fritaget for mundbind: Daniel fik godt råd

Mange danskere er utilfredse med reglerne om mundbind, og en del er ligefrem fritaget. Daniels læge skrev først at han ’kan’ fritages, men så fik han et godt råd på nationen!

- Jeg har fem diagnoser.

- Cerebral parese grundet fødsel er født med navlestrengen rundt 2 gange om halsen og manglede ilt, personlighedsforstyrrelse, klaustrofobi, bipolar, angst

- Jeg blev fritaget for mundbind i september – og nu er jeg blevet det igen.

Læste en kommentar på nationen!

Sådan skriver Daniel T til nationen! om at være en af de sårbare danskere, der ifølge reglerne kan fritages for at bære mundbind. Daniel fortalte forleden om, hvor svært det har været for ham at forklare han fritagelse for personalet på psyk i Viborg. Det kan du læse om i denne artikel:

Og nu fortæller han, at debatten faktisk var god – fordi hans fritagelses-erklæring indeholder ordet ’kan’. Hans brev, som du gerne må dele med andre sårbare danskere, fortsætter derfor således:



Folk kan misforstå situationen

- Jeg fortalte lægen, at folk kan misforstå situationen, når der kun står man ’kan fritages’ for brug af mundbind.

- For som en bruger skrev på nationen!, så er det en stor forskel, om der står 'kan' eller 'skal'.

- Og derfor spurgte jeg min læge om han kunne rette det, så der ikke var nogle misforståelser.

- Jeg har f.eks. været på BurgerKing hvor jeg blev henvist til man skulle have mundbind, og det gik fint, da jeg forklarede ekspedienten, at jeg er fritaget.

- Spændende at høre hvad folk siger, når jeg skal med bussen tilbage til Sjælland, skriver Daniel, men hvad tænker du?