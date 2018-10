Frivillige slukkede skovbrande: Nu skal de beskattes af soveplads og mad

- Næste gang der er store skovbrande, så må I klare den selv.

- Snak lige om skyde sig selv i foden.

- IDIOTER!

Sverige søger frivillige til at slukke 80 skovbrande

Tag jer lige sammen

Sådan skriver Jens H på den svenske beredskabsstyrelse MSBs Facebook-profil om at de frivillige brandfolk, der meldte sig da op mod hundrede skovbrande havde fat i svenske sovområder i sommer, nu skal fortælle skattemyndighederne, hvor mange overnatninger de havde og hvor mange måltider de spiste.

- Nu tager i jer lige sammen og får stoppet dette vanvid med at vores brandhelte risikerer 'personalegode-beskatning' for at sove i et klasseværelse, skriver Rickard O samme sted og til den svenske avis Aftonbladet, siger en af dem, der tog en tjans som indsatsleder i brandslukningen, at mange nok vil overveje at hjælpe en anden gang:

Se også: Sveriges statsminister kalder skovbrande ekstraordinære

Mange brugte deres ferie

- Mange har brugt deres ferie på det, og nu skal vi så bruge en masse tid på at få det her afsluttet.

- Vi gjorde det jo fordi vi ville, og fordi det er vigtigt, men jeg tror mange kommer til at overveje - hvis det bliver aktuelt næste sommer - om det er besværet værd, siger indsatschefen til avisen.

Men beløbet kan trækkes fra igen

MSB forklarer, at de frivillige - når de er er blevet beskattet af værdien af kost logi - kan trække beløbet fra igen, sådan at der reelt ikke skal betales noget, og at bare følger lovgivningen:

- Som statslig myndighed skal vi følge skattelovgivningen og beskatte det her, siger Klara Hörnqvist, strategisk rådgiver i MSB:s enhed for operativ personale, og erkender, at der er meget administration forbundet med skatteregnestykket:

Vi fortalte det da folk meldte sig

- Men vi informerede om beskatning, da vi rekrutterede, og det er først nu, at vi har fået besked fra Skatteverket (det svenske skattevæsen) om, at den mad, der blev delt ud mellem slukningsindsatserne sammen med de telte, der blev stillet gratis til rådighed, altså betragtes som et personalegode, men hvad siger du?

Kan du også en god skattehistorie - og tror du det danske skattevæsen kunne finde på det samme?