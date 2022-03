Frontal-angreb på McD

En ny skat på emballage i den tyske by Tübingen har fået McDonalds til at hyre advokater til en kommende retssag. For siden 1. januar har kunderne betalt 3,75 i afgift for fe.x pommes frites-hylstre, burger-bokse og døner-papirer.

- Vi er helt enige i, at den bedste emballage er den, der slet ikke bliver produeret.

- Men hvis enkelte byer eller samfund vælger deres egne løsninger, kommer det til at stå i vejen for et succesfuldt og brugbart nationalt koncept.

Et måltid kan blive 11-12 kroner dyrere

Sådan siger en talsmand fra McDonalds Tyskland, der ifølge britiske BBC, har lagt sag an mod bystyret i Tübingen pga af den ret så konsekvente emballage-skat, der trådte i kraft 1. januar.

Byen er kendt for sin grønne og klimavenlige livsstil med solceller på hustagene og gratis buskørsel hver lørdag. Og som led i den videre udvikling indførte byen en afgift på 50 eurocent på emballage. Og den slags er der som bekendt en del af i McDonalds-måltid.

3,75 kr for et pommesfrites-hylster. Og det samme for en burger-boks. Så meget skal fastfood-kunderne i byen Tübingen betale i en omdiskuteret emballageskat. Screenshot fra Tubingen.de

De store skal også genbruge

Byens borgmester, Boris Palmer, mener dog ikke at at emballageskatten - som også rammer pizza-bakker og døner-papir - er urimelig, og han ser frem til retssagen med fortrøstning:

- Vi mener, at en by har ret til at indføre sådan en skat, og at selv de store firmaer skal indrette sig efter det.

- Små forretninger kan godt skifte til genbrug, så hvorfor skal sådan en international virksomhed ikke, siger borgmesteren til BBC, men hvad siger du?

