Frustreret: Har forsøgt at få kørekort i fem år

nationen! modtager rigtig mange henvendelser fra folk, der venter på at få en ansøgning om kørekort behandlet i Færdselsstyrelsen. Mia skriver, at hun skal bruge bil til at komme på arbejde

- Hej

- Jeg hedder Mia. Jeg er 46 år og har nu været i gang ned mit kørekort i en del år nu.

- Jeg bestod min teoriprøve i januar 2020. Og i august 2021 var den så forældet.

- Jeg skrev så en ansøgning til Færdselstyrelsen om at få dispensation, så jeg slipper for at skulle til en ny teoriprøve.

Abdullah: Næste stop er jobcenteret

Skal fra A til B - og på job

Sådan indleder Mia S et brev til nationen! om lang sagsbehandlingstid i Færdselsstyrelsen – og det bøvl, der giver hende i hverdagen. For Mia skal bruge et kørekort til at fragte sig selv fra hjemmet på Stevns til arbnejdspladsen i Høje Taastrup. Og til at køre familien fra a til b. Og nu er hun så træt at at vente, at hun håber at et brev til nationen! kan sætte skub i Styrelsen. Hendes brev – som nationen! har bedt Færdselsstyrelsen om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Skrev i august

- Jeg skrev i august 2021 og har ringet eller mailet lige siden.

- I januar 2022 fik jeg at vide, at nu varede det ikke så længe så skulle den der. Medarbejderen sagde den skulle være på E-boks først i marts....

- Men nej, det skete ikke.

Nu er det måned 10

- De skriver at deres sagsbehandlingstid er 6-9 måneder og den har de absolut ikke overholdt ...

- Jeg er nu i gang med den 10 måned, skriver Mia, og nationen! skrev til Færdselsstyrelsen i tirsdags og spurgte, hvad en borger som Mia kan gøre for behandlet en ansøgning om dispensation.

Færdselsstyrelsen er ikke vendt retur. Og nedenfor kan du læse om andre læsere, der også har klaget over lang sagsbehandlingstid i Færdselsstyrelsen:

