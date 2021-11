Frustreret: Konen har købt en Tesla

- Jeg sidder med en meget stor frustration.

- Vi bor i Glostrup, Banegårdsvej, i en ejerlejlighed. Vi er 12 boliger i ejerforeningen.

- Til hver lejlighed følgere der 1 parkering med, dvs. vi i alt har 12 parkeringer, som vi har rådighed over, og som endda bliver tinglyst på vores bolig.

Får Tesla men har ingen ladestander

- Problemet er, at Heimstaden Danmark som er (med)-ejer af den ejendom/grund, hvorpå vores parkeringer er, ikke vil give os lov til at sætte nogen ladestander op.

- Jeg har prøvet på at få tilladelse til at sætte en op i over et år nu, og nu har min kone lige bestilt en Tesla.

Vil gerne være grøn - men vil ikke have ladestander

Sådan indleder Tohid K. et brev om den grønne omstilling og de problemer man har som lejlighedsbeboer med at blive en aktiv del af den grønne omstilling. Tohis skriver, at der faktisk er flere i ejendommen, der er parat til at skifte til en elbil, men at Heimstadens nej, betyder at folk holder sig tilbage.

Det synes Tohid er helt forkert – især fordi det store boligfirma fremstår som grønne på deres hjemmeside, hvor de bl.a. bryster sig af at arbejde for kun at køre biler, der kører fossilfrii om fire år.

Elektriker siger det er super simpelt

nationen! har sendt Tohids brev til Heimstaden og bedt dem svare på, hvorfor de ikke støtter op om beboere som Tohids ønsker om ladestandere – og deres svar kan du læse nedenfor. Tohids brev fortsætter nemlig således:

- Vi har haft elektriker ude, der har sagt, at der både er strøm og plads til det, de skal blot have et accept fra Heimstaden Danmark til at sætte det op for os.

- Vi står og er afhængig af de få ladestander som vi har i Glostrup, og som iøvrigt altid er optaget af enten de grønne mobility biler eller taxaerne.

Hvad skal vi gøre?

- Vi ved snart ikke hvad vi skal gøre som bilister, for vi kan ikke komme nogen vegne uden at skal bruge en time på at find en ladestander her i vores by, skriver Tohid og Heimstaden har sendt dette fine svar:

- Helt overordnet er det korrekt, at Heimstaden har en række ambitiøse mål for at bidrage til den grønne omstilling – og i den forbindelse er vi i fuld gang med planlægning af, hvordan vi skal udrulle ladestandere i og omkring vores ejendomme, og samtidig sikre både strømforsyning, forsikringsforhold, lovgivning, vedligehold, og ikke mindst at så mange af Heimstadens beboere som muligt kan få mulighed for at oplade deres bil.

Heimstaden: Vi er godt på vej

- Med godt 360 ejendomme i porteføljen i et godt miks af etageejendomme med og uden p-kældre samt rækkehuse, er det ikke noget, man gør med et snuptag. Men vi er godt på vej:

- Vi har for nylig indgået aftale med en landsdækkende leverandør af ladestandere (Bravida Charge) og de sidste mange måneder indhentet erfaringer omkring forsyning til ladestandere og mængden af strøm, der skal være til stede på en ejendom, for at vi kan forsyne elbiler, samtidig med at vi sikrer, der er strøm til den normale husholdning.



26 ejendomme får ladestandere

- Det har resulteret i en plan for de første 26 ejendomme, hvor vi vil udrulle ladestandere som de første (10 i 2021 og 16 i 2022) – i første omgang der hvor vi selv ejer parkeringskælder eller -areal.

- I forhold til det konkrete forhold herunder, er det ikke Heimstaden, der har afvist anmodningen, men derimod Ejerforeningen E/F 2G Shopping. Og herunder følger så den lidt tekniske forklaring efter bedste evne:

Om ejerforeningerne rundt om Tohids parkeringsareal

- For at forstå forholdet skal man forstå opsætningen af ejerforeningerne samt deklarationen på ejendommen.

- I beboelsesejendommen ejer Heimstaden 109 ud af 121 lejligheder i Ejerforeningen Østbro.

- Ejerforeningen Østbro er medlem af en større ejerforening som hedder E/F 2G Shopping, hvor også Lidl og Pulse er medlemmer. E/F 2G Shopping har administrationen af samtlige parkeringspladser indenfor ejerforeningens område.

- Ejerforeningen Banegårdsvej 15-17, som Tohid K. er en del af, har (en endnu ikke tinglyst) brugsret til 12 p-pladser, som er placeret på Ejerforeningen Østbros matrikel.

- Da det er E/F 2G Shopping der har administrationen parkeringspladserne, er henvendelserne fra Ejerforeningen Banegårdsvej 15-17 og Tohid K sendt til E/F 2G Shoppings administrator CEJ.

Beslutningen

- Anmodningen om opsætning af ladestander til elbil er behandlet af bestyrelsen i E/F 2G Shopping, hvilket også er nævnt under 'eventuelt' i referatet fra generalforsamlingen.

- Bestyrelsen har besluttet at afvise anmodningen, blandt andet fordi elbilsejerne vil trække strøm på Ejerforeningen Østbros eltavle, uden nærmere beskrivelse af hvordan der efterfølgende skal afregnes strøm mellem ejerforeningen og den enkelte elbilejer.

- Der er i øvrigt ingen af de øvrige p-pladser i E/F 2G Shopping, hvor det for nuværende er muligt at oplade sin elbil, skriver Heimstaden, men hvad tænker du?