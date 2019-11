Frustreret mand: Vi får tæsk og ingen lytter

Er det hårdt at være mand i en verden, hvor de fleste politikere taler om ligestilling til kvinderne? Og det fair, at mænd dør tidligere end kvinder?

- Vi får tæsk næsten uanset hvad vi siger.

- Det er altid vores skyld, at situationen er som den er.

- Vores følelser og rettigheder er ligegyldige i de store sammenhænge.

- Vi trampes på ift. vores børn.

- Vi overbelemres med kommunekællinger, som gør livet svært for os ved det mindste pip fra en uligevægtig kvinde.

- Vi udskammes og isoleres.

Folk trækker bare på skuldrene

Sådan skriver Dennis L i en populær kommentar til Mændenes Internationale Kampdag, skrevet på DR Nyheders Facebook-profil. DR Nyheders oplæg til debat lyder 'Hvide mænd har ikke noget sprog til at formulerere deres smerte', men den er Dennis lodret uenig i:

- Så udfordringen er ikke, at vi ikke har noget sprog.

- Udfordringen er at ingen lytter til det vi siger, og i bedste fald, så trækker den folkelige opinion bare på skuldrene og fortsætter livet.

Mænd falder gennem systemet

- Derfor falder mænd igennem systemet, skriver Dennis, og ser man i et indlæg nationens! Gunnar skrev om ligestilling - eller mangel på samme - ved en tidligere lejlighed, så er der mange skævheder:

- Mænd har 90% af arbejdsskaderne, udgør 80% af de hjemløse, laver 70% af selvmordene, er 90% af de indsatte i fængslerne og dør iøvrigt 4-5 år tidligere end kvinder, skrev Gunnar, der slog til lyd for at kvinders pensionsalder skal sættes op, mænd og kvinder har lige mange år til at nyde - pensionisttilværelsen.

I 2018 blev danske mænd i snit 79 år gamle, mens kvinder blev 82,9 år.