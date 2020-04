Frustreret mor: De lider

- Her i huset er det svært at forstå, hvorfor 30.000 efterskoleelever bliver betragtet som superspredere, når man kan åbne op for 27.000 fra liberale erhverv uden at det har mærkbar effekt på smittetrykket.

De ved at det ikke er for sjov

Sådan skriver Line R i en kommentar på Efterskolerne.dk's Facebook-profil om, at hendes datter og 29.999 andre unge danskere skal sidde hjemme i mindst to uger mere - mens det efterskoleår, de var i fuld gang med at nyde, da Danmark lukkede ned 11. marts, langsomt forsvinder.

Hold op de lider

Lines datter går på Bjergsnæs Efterskole, der har rigtig meget gymnastik, og Line mener sagtens, datteren og de andre elever ville kunne administrere et liv på skolen, især når man tænker, at folk nu kan gå til frisør, efterfølgende til fysioterapeut, til tandlæge og så tage offentlig transport hjem:

- De her unge mennesker er bevidste om deres ansvar.

- De er med på, at det her ikke er for sjov.

- Men hold op, de lider - og der bliver virkelig en opgave at løfte bagefter, skriver Line, og Anette T - der ret sikkkert også er mor til en efterskoleelev, har fået voldsomme 65 likes for denne kommentar:

Se også: Tusindvis af elever protesterer: Går glip af mest

Krydser fingre for 10. maj

- Dét, de fleste mennesker går i stykker af, er uvished!

- Det er svært at bevare håbet i disse tider....

- De unge mennesker er sorgramte!

- Bare de så må komme tilbage d. 10. maj, skriver Anette, men hvad siger du?