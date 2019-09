Frustreret overlæge: Behandler folk tre gange for det samme

- Det er svært at overskue patienter med komplekse forløb inde i systemet.

- Det betyder, at patienter nogle gange blive både dobbelt- eller trippelbehandlet for de samme ting, de allerede har været igennem.

- Man prøver tingene igen, simpelthen fordi man ikke kan få et overblik over, hvad der er sket med patienten, via platformen.

Største katastrofe

Sådan siger Anne Jung, formand for Det Regionale Overlægeråd i Region Sjælland i dag til TV2 Øst om den efterhånden meget udskældte elektroniske sundhedsplatform, der blev indført for to år siden.

- Det er den største katastrofe i mit professionelle liv, og jeg har været læge i 28 år, siger overlægen, der sammen med kollegerne i overlægerådet i dag har sendt en meddelelse til pressen om, at platformen bør afvikles hurtigst muligt. Og ser man på de kommentarer, den melding har fået, så er der flere, der forstår overlægerne:

På Fyn og i Jylland virker det

- Det er godt at se overlægerådets udmelding. Nu må vi håbe, at det trænger ind hos politikerne, hvis i ikke på regionsplan så på landsplan i Folketinget.

- Det er blevet mere og mere klart, at Sundhedsplatformen ikke passer til det danske sygehusvæsen - ikke så mærkeligt, når det det tages i betragtning, at det er udviklet af EPIC som et standardsystem til betalingssygehuse i USA, hvor der er behov for en omfattende registrering af alt - helt ned til det enkelte plaster, hvad der foretages og benyttes i forbindelse med patientbehandlingen med henblik på udfærdigelsen af regningen til forsikringsselskaberne.



Birthe har et papir hun giver alle nye læger

- I modsætning hertil har man på Fyn og i Jylland fået IT-systemer til sygehusene, der har været væsentligt billigere i anskaffelse end i Region Hovedstaden og Sjælland, har langt lavere årlige driftsomkostninger end i Region Hovedstaden og Sjælland, og fungerer tilfredsstillende, skriver Torben J således, og Birthe M har oplevet platformen på egen krop:

- Jeg er såååå enig i, at vi bliver dobbelt/ trippelbehandlet.

- Jeg har oplevet systemet i værste grad i et mega langt forløb med min mand, som er hjertepatient.

- Undersøgelser på privathospital, fordi sygehuset ikke har tid, skift mellem sygehusene Gentofte, Roskilde, Køge og Holbæk.

- De stakkels læger bruger så meget tid til at finde rundt i notater m.v., så min konsekvens er jeg har udfærdiget et stykke papir med forløb, behandlinger m.v, som jeg giver hver ny læge.

- Det bliver modtaget med taknemlmeighed, skriver Birthe, men hvad med dig?



