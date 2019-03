Fryder sig over nederlag til DF: Tørklæder er stadig OK

DF stemte for, mens resten af folketinget stemte imod et forslag om tørklædeforbud for offentligt ansatte.

- Dansk Folkepartis hovedrystende forslag om at forbyde offentligt ansatte i stat, regioner og kommuner at bære religiøs hovedbeklædning på̊ deres job blev i dag nedstemt i Folketinget med 84 mod 22.

- Forslaget var da også hul i hoved, og viste helt tydeligt at det fortsat slører for DF.

Tyk, tynd eller hindu - vi pudser dit vindue

Sådan indleder Sikandar, der er folketingskandidat for Alternativer og flittig debattør her på nationen! (se f.ex Racistisk debat: Pia skældte ud på den forkerte(538 kommentarer) og Besked til Joachim B.: Kærlighed (725 kommentarer), et læserbrev om den afstemning om religiøs hovedbeklædning, der fandt sted i folketinget i dag. Sikandar fryder sig over resulatet - og kunne godt tænke sig at spørgsmålet også kom til afstemning på ekstrabladet.dk. Du kan stemme nedenfor - Sikandars brev fortsætter således:

- Martin Henriksen, der var forslagsstiller, havde stadig ikke forstået, at både direkte og indirekte forskelsbehandling fortsat er i strid med Grundlovens § 70’s om forbud mod diskrimination.

- Ingen må fratages adgangen til borgerlige og politiske rettigheder pga. deres religion. Er det svært at få ind i hovedet, så løfter jeg gerne sløret for Martin Henriksens og DF:

- Er du tyk, tynd eller hindu – så pudser vi gerne dit vindue. Har du hijab, kalot, fez eller turban er du stadig velkommen i 'Danland'.

Hijab, kalot, fez eller tuban

- I hele vores fagre verden bruger religiøse mennesker forskellig religiøs beklædning, dragt, hat, fjer, tørklæde, smykker eller andet. Det syntes jeg er dejligt.

- Jeg vil ikke gemme de ”farlige symboler” væk, men lade dem være en naturlig del af hverdagen. Med synlig turban og kalot i både Skørping og på Nørrebro kan vores poder vokse op med kendskab til de forskellige symboler og religioner og den tolerance det samfund, de er heldige at bo i, viser hver enkel.

- I det hovedrystende forslag stod, '..at det ikke er rimeligt, at borgerne skal mødes af offentligt ansatte, som bærer markante religiøse symboler.'

- Forbuddet skulle gælde både kristne, jøder, muslimer, sikher, men samtidig skulle 'kristendommens særstatus i samfundet bevares'.

DF går med omvendt burka

- Hånden på hovedet, med eller uden hat, så famler DF i blinde, som gik de med omvendt burka.

- Hvis ikke offentlige ansatte må optræde i religiøs beklædning, hvad så med offentlige ansatte præster i kjole og krave, der har konfirmandundervisning, muslimske fængselsimamer i kjortel eller nonner med slør, der driver velgørenhed for offentlige tilskud?

- Skulle en Shikh smide 8 meter turban, hver gang han mødte i sit offentlig job, og jødiske og muslimske medlemmer af folketinget lægge kippa og hijab, hver gang de træder ind på Christiansborg.

- Det var igen en ommer Henriksen – både du og vi andre kan sætte vor 'hat', præcis som vi vil, lyder det fra Sikandar, men hvad tænker du?