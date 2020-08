Frygt for 'pølsefabrik': 50.000 jobsamtaler

Flere ledige og et efterslæb fra foråret betyder at de ansatte på jobcentrene i København skal holde mange ekstra jobsamtaler. Lyder det klogt?

- Nedlæg de jobcentre og overlad det til fagforeningerne og arbejdsgiverne i fællesskab.

- Disse jobkonsulenter skaber jo ikke nogen job. De formidler bare gratis arbejdskraft.

50.000 ekstra samtaler i København

Sådan skriver Lars R i en populær kommentar på Fagbladet 3Fs Facebookprofil (20 likes) om de mange ekstra samtaler, de ansatte på Københavns Kommunes jobcentre skal gennemføre med de ledige borgere.

37 procent flere samtaler - men ikke flere ansatte

Københavns Kommune havde ifølge Fgbladet budgetteret med at skulle afholde 137.000 samtaler i andet halvår af 2020, men pga corona-krise-fyringer og efterslæb fra foråret, er det tal nu opjusteret til 187.500 samtaler. Og de skal vel at mærke gennemføres uden at der bliver ansat flere sagsbehandlere:

Frygt: Jobncentre bliver til pølsefabrik

- Når man bare skal køre en masse samtaler igennem, så bliver det let mere rituelt og noget, der bare skal overstås, så det kan krydses af i sagsbehandlerens skema.

- Det gavner hverken kommunen eller den ledige, hvis jobcentrene bliver en pølsefabrik, siger Henning Jørgensen, der er professor ved Institut for Samarbejde og Politik på Aalborg Universitet til Fagbladet 3F, og den bekymring deler Henning M i Fagbladets Facebook-tråd:

- Det er jo latterligt! De får ikke en eneste i job på den måde.

- Indfør Borgerløn så de ledige er sikret en ordentlig behandling og sagsbehandlerne har mulighed for at udføre deres arbejde på en ordentlig måde., skriver Henning M, men hvad siger du?