Frygt: Sker det også med Snøfler?

- Så kom turen også til æbleskiver ...

- Før det var smør, Martini, ja, jeg kan nævne mange varer, som pludselig er skrumpet.

Kan ikke deles med fire eller fem

Sådan skriver Emma S. i en kommentar på Finans.dk's Facebook-profil om en gennemgang af Karen Volf-produkter, der viser, at pakninger med brunkager, pebernødder, vaniljekranse osv. har mindre indhold målt i gram i 2022 sammenlignet med 2021. Og at poserne med æbleskiver er blevet 46 gram lettere og er gået fra at indeholde i snit 20 stk. til nu kun 18 stk.

- Nej, nu stopper I!!!!. 18 stk. kan jo ikke deles i hverken fire eller fem, så nu er julefreden fuldstændig og aldeles ødelagt!!!

- Tænk sig at I vil byde de danske familier dette, skriver Knud M, mens Thomas L. er mere afslappet:

Karen skal også have lov

- Well ... Alle andre tager os i røven for tiden. Hvorfor skulle Karen ikke også have lov, skriver han. Og så er der kommentaren fra Daniel P:

- Pyt med æbleskiverne, men hvis der først kommer otte Snøfler i en pakke, går jeg amok, skriver han.

Finans skriver, at begrebet shrinkflation, hvor producenterne skruer ned for indholdet i pakningerne, er kendt fra USA, hvor virksomheder forsøger at gøre de stigende priser mindre synlige for forbrugerne ved at lade prisen på varen forblive den samme, mens produktet gøres mindre, men hvad tænker du?