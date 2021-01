Frygtede for sit liv: T.Hansen melder kunde til politiet

Dækskiftet på Mathias' BMW endte helt galt. Han ringede til politiet, men endte med selv at blive anmeldt. Nu vil han have sine penge tilbage.

- D. 7. december var jeg ved T. Hansen i Køge. Jeg skulle have skiftet dæk.

- Men da de løftede bilen, så jeg at deres lift sad forkert.

- Jeg tænkte, at det var klogt at tage et billede for at sikre bevis på evt skader, men idet jeg tager billedet, bliver jeg løftet bagfra af chefen på stedet, der vil have mig ud - væk fra stedet.

Gik i panik - og svingede med armene

- Han skubber mig, så jeg er ved at falde – og jeg frygter for mit liv.

- Og i panik svinger jeg med armene og får ramt ham, mens han holder mig fast bagfra.

- Så giver han slip.

Sådan lyder det fra Mathias S, der har sendt et brev til nationen! om den måde han blev behandlet på, da han synes T. Hansen-folkene behandlede hans BMW forkert. Og den måde T. Hansens kundeservice har behandlet ham på efterfølgende. For Mathias tilkaldte politiet og meldte T. Hansen medarbejderen for vold – og T Hansen medarbejderen meldte samtidig Mathias for vold.

De sager mener Mathias nu er droppet, men han synes stadig, at T. Hansen skal sige undskyld og give ham de penge tilbage, han betalte for dækskiftet. Hans brev – som THansen svarer på nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Bagefter – efter politiet har taget rapport – vil ham der laver min bil, lægge dækkene ind bag i bilen.

- Men chefen – ham der skubbede mig – sagde: Du skal ikke lave mere på bil’.

- Så jeg måtte selv smide hjulene ind i bilen og køre hjem med sorte fingre og snavsede steder i min bil.

Så jeg endte med at lave deres arbejde

- De har også meldt mig til politiet, men politiet har droppet sagen da de ikke fandt noget hold i den.

- Jeg står nu tilbage med at have lavet deres arbejde i at smide dæk ind. Uden poser. Og skulle rense og gøre min bil rent inde o.

- I øvrigt er fælgene byttet om. Fra højre til venstre.

- Jeg har kontaktet T. Hansen, der først ikke ville sige noget, da der var en sag med politi.

Vil have en undskyldning og pengene retur

- Men efter sagen er droppet har de heller ikke ville gøre noget.

-Jeg håber at få en undskyldning over at jeg næsten er blevet overfaldet. Og at de giver pengene tilbage, skriver Mathias, der nok havde håbet, at T.Hansen ville svare lidt anderledes på nationens! spørgsmål om sagen:

T. Hansen: Der var vidner og liften sad korrekt

- Vi bekræfter, at der har været en episode i vores Køge afdeling d. 7. december 2020, som har afstedkommet, at vores medarbejder er blevet nødt til at politianmelde kunden for vold mod ham, hvilket vidner kan bekræfte.

- Af hensyntagen til politiets eventuelle efterforskning har vi ikke yderligere kommentarer.

- Mht. kundens påstand vedr. lift.

- Dette har vi klart afvist, og har kommunikeret og dokumenteret dette over for kunde. Senest her for et par dage siden, skriver T. Hansens kommercielle chef Lars Dahl, men hvad tænker du?