Frygter 3. januar

- SDU (SydDansk Universitet red) har valgt at alle eksamener, hvor det er praktisk muligt, skal holdes online. Men dog ikke alle.

- De har valgt, at finansiering og regnskab skal være fysisk, selvom det er praktisk muligt at gøre det online.

- Vi forstår godt, at studerende, som skal lave forsøg eller lignende, skal møde fysisk op. Det er fuldt forståeligt.

- Men det er ikke forståeligt, hvorfor regnskab og finansiering skal holdes fysisk.

Nødråb fra Odense, Roskilde og Aarhus

Sådan indleder en studerende fra Odense et brev til nationen! om de eksamener, der er i hendes og hendes medstuderendes kalender d. 3. januar og d. 10. januar. Og den bekymring, der har spredt sig blandt de studerende, der mener at risikoen for at blive smittet, for dem som tager eksamen online nærmest er 0, mens dem, der skal mødes fysisk op, har en meget større risiko.

Og finansierings- og regnskabs-eksamenerne på SDU er ikke de eneste, der skaber frygt:

- Vi er en gruppe kandidatstuderende fra Roskilde Universitet, som har en yderst stor bekymring for vores eksamener.

- De høje smittetal og alt den smitte som forløber ved kollektiv transport frem til skolen, gør os nervøse.

Lang bustur fra Sydjylland: Utrolig bekymret

Vil ikke bringe smitte hjem

- Vi føler os tvunget til at møde op og tage en risiko om at blive smittet, når vi er flere studerende som kommer til at sidde samlet i et lokale.

- Vi ønsker ikke at bringe smitten videre hjem eller omvendt og derfor kan muligheden om omlægning til online eksamener gentages igen i år for at undgå smittespredningen, skriver en studerende fra RUC til nationen!. Og sørme om nationen! ikke også har modtaget et brev fra en studerende ved Aarhus Universitet:

- Hej.

- Kan det være ansvarligt, at samtlige medicinstuderende på bacheloren skal møde op til en fysisk, skriftlig eksamen i pakkede lokaler?

- Mange af os arbejder indenfor sundhedsvæsenet, hvor smittespredning vil være katastrofalt, skriver en studerende, der har sendt dette screenshot af eksamensplanen med:

For tre dage siden var det studerende på CBS, der var bange, fordi de i dag, d 22, skulle til eksamen i faget Entrepreneurial Finance. En eksamen, hvor 400 studerende skulle møde op. Det blev ændret, men hvad tænker du?

CBS ville samle 400 elever - ændrer nu kurs