Planen om at indrette lejligheder i et gammelt vandtårn i Kolding skaber en del debat. Naboerne siger, de frygter at blive overbegloet oppefra.

- Pøj pøj til jer 139 husejere.

- Håber det bedste for jer.

Privatliv vil blive ødelagt

Sådan skriver Dorthe S på Jydskevestkystens Facebook-profil om de lejligheder, der er planer om at etablere i det gamle vandtårn i Kolding.

Avisen kan nemlig fortælle, at 139 ud af 200 husejere, der bor omkring det 40 meter høje vandtårn på forhånd siger nej til at tårnet indrettes med boliger på toppen. Avisen skriver også, at Kolding Kommune forventer at sende lokalplanforslaget for projektet i offentlig høring i april. Og Dorthe er ikke den eneste af JVs Facebook-venner, der støtter tårn-bolig-modstanderne:

- Jeg ville også hade at få mit privatliv ødelagt på den måde, skriver Vibeke H. i en kommentar på Facebook. Avisen har nemlig talt med nogle af modstanderne, der frygter at bliver 'overbegloet'.

Fed ide - med sauna

- Det da en fed idé med lejligheder deroppe.

- Man kan lave svømmepøl, sauna, minibar og hele lortet, skriver Maria H i en tredje Facebook-kommentar og kvinden bag det omdiskuterede projekt - Christina Hembo, der er kendt for sit firma Christina Jewelry & Watches - skriver på gruppen 'Facebook Kolding', at hun har noteret at hendes projekt med fornyelsen af det fine gamle vandtårn drøftes ivrigt. Og at det det glæder hende at se, at der er så mange, der interesserer sig for vandtårnet. Og at hun har fået mange søde mails og beskeder og de har virkeligt glædet mig:

Mange var også imod Storebæltsbroen

- Men det er næppe overraskende, at ikke alle deler samme vision.

- Da Storebæltsbroen skulle opføres, var mange imod, men den blev fleste af os jo også glade for, skriver hun i et opslag, der har fået mere end 600 likes og hjerter. Og kun fire vrede smileys.

Alle, der er interesserede i at se projektmappen, kan klikke her(link til dropbox), men hvad tænker du?