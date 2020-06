Frygter at TDC lægger 48 meter 'mastebæ'

Hvad er vigtigst? Naturen eller en god mobilforbindelse? Lene fra Esrom er forarget over, at kommunen ser ud til at give lov til en kæmpemast på 48 meter – lige ved siden af det fredede Esrum Kloster

- Vi borgere i området er dybt bekymrede over planen om opsætning af et 48 m kæmpe TDC TELE-MASTE-monster!

- Midt i beskyttet natur og helt tæt på Esrum by og Esrum Kloster!

- Kommunens mulige tilladelse til mastens nævnte opsætning vil smerte slemt i beskuerens øjne og vil kunne ses milevidt hele periferien rundt i det smukke landskab kendt af så mange turister og besøgende.

Overgreb på uerstattelig natur

Sådan indleder Helle S. fra Esrum et brev til Ekstra Bladet om den mobilmast, som kommunen er på vej til at give tilladelse til at sætte op midt i deres område. En anden borger - Lene - har lavet fotovisualiseringer af telemasten i det ønskede placeringsområde, og Ekstra Bladet har bedt kommunen bekræfte, at den mulige mast bliver synlig i området - og svare på, hvad borgerne kan gøre for at stoppe monstermasteplanerne. Kommunens svar kan du læse nedenfor - Helles brev fortsætter nemlig således:

Politiker i en klima og miljøtid

- Vi mener det er et overgreb på vores uerstattelige natur - og at det skal stoppes.

- Og vi frygter at politikerne i denne oplyste klima-, miljø- krisetid, IKKE lever op til det store ansvar, de har, for beskyttelse og bevarelse af vores særlig unikke natur.

- Vi mener, at masten skal erstattes af de alternativer vi tidligere har angivet til kommunen: 1. en lav telemast med de nuværende sende frekvenser på Esrumgårds tag, der netop ligger væsentlig højere på bakke i landskabet end den ansøgte tele-masts placering!

Vi kan ikke acceptere master

- Eller 2. nogle mobil sende-kasser placeret på vores lokale vandværk, der ligger på en meget høj bakke tæt til vores by, Esrum.

- Disse to alternative løsninger vil snildt kunne dække det begrænsede behov for mobildækning, som der stadig er i Esrum by og ved Esrum Kloster, og herved undgås at det beskyttede natur og kulturlandskab lide skade.

Det er direkte i et §3-naturbeskyttet område, skriver Lene.

- På baggrund heraf ønsker vi at stille Gribskov Kommune det spørgsmål, som er sagens kerne: Med hvilken begrundelse ønsker kommunen i givet fald og på trods heraf, at give tilladelse til opsætning af mostermasten?

Vi kommenterer ikke igangværende sager

- Jeg vil gerne her understrege, at vi under ingen omstændighed kan acceptere opsætning af mostermaster nogen steder i vores kommunen, skriver Helle, og kommunen svarer, at der ikke er truffet beslutning i sagen, og at Gribskov Kommune ikke udtaler sig om en igangværende sag.

Kommunen svarer dermed ikke på, hvad borgere kan gøre for at få planerne stoppet, men hvad tænker du?