Frygter corona: Vil gerne have heroin leveret

- Hej.

- Jeg vil fortælle om et problem jeg har på grund af corona.

- Jeg er kronisk syg og har en bror, der er stofmisbruger og går til behandling i KABS i Hvidovre 2 gange om dagen.

- Han tager bus fra Amager.

Fordi han får heroin kan de ikke levere

- Så jeg vil mene, at der er stor risiko for, at han får det og smitter mig.

- Jeg har snakket med KABS og de siger, at da han får heroin, så kan han ikke få levering.

- Det vil sige at stofmisbrugere bare kan gå rundt og smitte andre - derhjemme og i bus og andre steder, hvis de har corona.

Sådan indleder TR en mail til nationen! om at være bange for at blive smittet med corona - og uforstående over for, at et behandlingscenter, ikke kan tage hensyn. nationen! har bedt Kabs om at svare på TRs brev - deres svar kommer nedenfor. TR fortsætter sit brev således:

Og så skal han afsted igen om eftermiddagen

- Om morgenen tager han først én bus i et kvarter, så skifter han til en anden bus og kører i 25 minutter og så tager han S-toget det sidste stykke. i alt har han en rejsetid på 50 minutter.

- Og så skal han hjem. Det er rigtig heroin, han får.

- Og så skal han afsted igen om eftermiddagen.

- Jeg ikke helt, hvad der er det rigtige at gøre, for hvis han får det til en uge, så tager han måske det hele på et par dage.

Det bedste ville være at få heroinen bragt

- Det bedste ville være, hvis han fik det bragt hver dag, men det vil nok være dyrt for staten.

- Synes bare noget skal gøres, slutter TR, men i det svar KABS har sendt kan man læse, at det er loven, der står i vejen for heroin-udbringning til klienterne:

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9083

- Tak for henvendelsen – vi finder det vigtigt, at der kommer opmærksomhed på de problemer, COVID-19-beredskabet påfører vores patienter – som er virkelig udsatte.

- Vi har ikke lovhjemmel til at behandle patienter med diacetylmorphin (heroin) udenfor klinikkens fysiske rammer.

- Grundlaget for behandling med diacetylmporfin og kravet om at behandlingen finder sted i en af de fem godkendte injektionsklinikker i Danmark er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9083 om ordination af injicerbar dyacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed.

Vi ser dem dagligt - og er bekymrede

- Vi er – som du – meget bekymrede for patienterne og ser de, der behandles med heroin, dagligt.

- Vi har i dialog med patienterne omstillet en stor del af dem til substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin, hvor vi har lidt flere behandlingsmuligheder.

- Nogle møder ind færre gange (ex. 1 eller 2 gange om ugen eller i få tilfælde hver 14. dag).

Har de COVID-19 kan de få leveret på adressen

- Nogle henter medicin på apotek med lignende frekvens (men hvor de ikke skal rejse så langt).

- Efter faglig vurdering kører vi undtagelsesvist ud med medicin til patienter med symptomer på COVID-19 eller COVID-19 virus eller hvor helbredstilstanden er så dårlig, at de ikke skal eksponeres for smitte, skriver Carsten Munkholm, afdelingsleder i KABS Hvidovre, men hvad tænker du?