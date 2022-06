Frygter dansk tour-idiot

Sidste år var et tilskuer-skilt skyld i at fire mand måtte udgå af Tour de France. Den skyldige var franskmand, men er der mon en dansker, der kan opføre sig ligeså tankeløst og idiotisk?

- Jeg var på togstationen i Kolding for noget tid siden, og der kommer på et tidspunkt et gennemkørende tog, der jo kører de her 50 km/t.

- Hvis man skulle tage et billede af det her tog, mens man stod på perronen, ville du så træde et skridt frem eller tilbage.

- De fleste ville træde tilbage, og det er det samme på touren.

Cykelfan skal i retten for skæbnesvanger Tour-hilsen

Tilskuer-skilt sendte fire mand ud

Sådan siger Thor Lange, projektleder for Tour de France i Haderslev Kommune, til Jydskevestkysten om den frygt han og mange andre har for, at en ivrig tilskuer kommer til at stille sig ud foran en tourrytter, der kommer hamrende med 50 kilometer i timen. Eller kommer til at svinge et skilt på en farlig måde.

Det skete nemlig sidste år på tourens 1. etape i byen Brest, hvor en 30-årig kvinde stod i vejsiden med et stort skilt i hænderne, hvor der var skrevet en hilsen til hendes bedsteforældre.

Fans er ikke opdraget til cykelløb

Hun havde ryggen til det forbikørende felt og opdagede ikke, at skiltet stak ud på vejen. Det ramte rytteren Tony Martins styr, hvilket betød at ikke bare Martin, men en lang række ryttere måtte i asfalten.

Tre mand udgik på etapen, endnu én opgav at stille til start dagen efter. Og mange var hæmmet af sår og skader.

Ved ikke hvordan de skal opføre sig: Mangel på opdragelse!

- Mange af de her fans er ikke opdraget til at se cykelløb, sagde Ekstra Bladets Tour-kommentator Michael Rasmussen, men hvad siger du?