Frygter for patienters sikkerhed: 21 sygeplejersker fra samme afdeling siger op

Dårligt arbejdsmiljø og frygt for patienternes sikkerhed har på fire måneder fået 21 sygeplejersker fra akutafdelingen på Slagelse Sygehus til at sige op.

- Det er så trist, når man øverst oppe i en ledelse ikke vil erkende , at det sejler fuldstændig på en afdeling.

- Så mange opsigelser på få måneder skal få alle alarmklokker til at ringe

- Det er da i den grad besynderligt, og det må da for pokker være i deres egen interesse, at de har et velfungerende sygehus/ afdelinger.

- Jeg forstår det simpelthen ikke og føler i den grad med det tilbageværende personale og de stakkels patienter, der bliver indlagt.

Har sagt farvel: Kunne ikke stå inde for det

Sådan skriver Charlotte H i den pt mest populære kommentar (55 likes) af de 190 kommentarer, der er skrevet på TV2 Østs Facebook-profil om den personaleflugt, der de sidste fire måneder har ramt Slagelse Sygehus akutafdeling. En flugt som ifølge TV2 Øst skyldes arbejdsmiljø og frygt for patienternes sikkerhed, men som ikke får ledelsen til slå alarm.

Og Charlotte er ikke den eneste, der synes det er trist.

- Jeg er en af de sygeplejersker, der ikke længere arbejder i mit fag.

- Det er næsten umuligt at repræsentere et system, man ikke længere kan stå inde for.

Går grædende hjem - ved godt jeg har sviget

- Alt for ofte gå hjem fra arbejde grædende fordi man IGEN ved at man har svigtet, skriver Jette A i sin kommentar og Anne-Lise H synes også hun ved, hvad hun taler om:

- Det er den mest rædselsfulde og stressende afdeling at ligge på. Har ligget der et utal af gange pga hjerteproblemer,

- Man bliver placeret i en seng, og så sker der ikke mere.

- Ikke engang et varmt måltid mad kan man få, men vandede og våde sandwich, det er ikke særlig lækkert når man ligger og er dårlig, skriver Anne-Lise.

Vicedirektør: Det kan vi ikke genkende

Mange andre af TV2 Østs Facebook-venner kritiserer den øverste ledelses reaktion på de mange opsigelser, men

- Der er altid flere forskellige opfattelser af en sag, og det her er deres opfattelse, men vi kan ikke nikke genkendende til det.

- For vi har en ledelse i afdelingen, som vi har meget stor tiltro til, som laver mange gode tiltag derovre, og som faktisk lytter rigtig meget på medarbejderne, siger Anne Grethe Larsen, konstitueret vicedirektør på Slagelse Sygehus til TV2 Øst, men hvad siger du?

Gik hjem med sort samvittighed

nationen! bragte for en måned siden et brev fra en sygeplejerske, der også fortalte om patient-svigt. Hun skrev:

- Jeg er sygeplejerske på et drøntravlt medicinsk sengeafsnit

- I går arbejdede jeg én time over for at hjælpe min kollega,.

- Og jeg gik hjem sort af dårlig samvittighed over at efterlade hende alene med 13 krævende patienter til natten.

- Og hun havde det dårligt med, at jeg ikke var gået til tiden.