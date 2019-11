Frygter hundegalskab: Derfor skal Daisy og Alba dø

Heftig strid mellem Dyreværnet og Fødevarestyrelsen om to serbiske hvalpe, der blev forsøgt smuglet ind i Danmark. For er aflivning eller udvisning virkelig den eneste mulighed?

- Fødevarestyrelsen har påbudt Dyreværnet at aflive to hvalpe, som er blevet købt og bragt illegalt til landet fra Serbien.

- Årsagen er, at Dyreværnet ikke vil betale for at returnere hundene – som kan være smittet med rabies.

Rabies er skyld i titusindvis af dødsfald på verdensplan

Sådan skriver Fødevarestyrelsen på Facebook om de to nu Danmarks-berømte shih-tzu-hvalpe Daisy og Alba, der lige nu sidder i karantæne på Dyreværnets internat i Rødovre. De to hunde blev opdaget, da de blev forsøgt smuglet ind i Danmark i starten af september, og Fødevarestyrelsen har nemlig fået masser af kritik for en for dyrevenner helt ubegribelig dom - aflivning eller udvisning.

Men ifølge styrelsen er der ikke er andre muligheder, da rabies er en alvorlig sygdom, som er udbredt i udlandet, men som vi heldigvis ikke har i Danmark. Og at sygdommen ikke kun er farlig for dyr, men også for mennesker. Faktisk vurderer WHO, at rabies er skyld i titusindvis af dødsfald blandt mennesker på verdensplan hvert år. Deres forklaring - som Dyreværnet svarer på nedenfor - fortsætter derfor således:

Karantæne er ikke forsvarligt

- Hvalpene kan heller ikke sættes i karantæne.

- Så skal de sidde adskilt og uden direkte kontakt med andre dyr eller mennesker i mindst 4 måneder.

- Det vurderer vores dyrlæger ikke vil være dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt over for to hvalpe, som er i deres vigtigste udviklingsperiode.



- I Fødevarestyrelsen ser vi desværre alt for ofte, at danskere køber hunde illegalt fra fx østlande. De mange hunde og hvalpe, som typisk kommer fra udenlandske hundehandlere eller hvalpefabrikker, er tit syge, blevet misrøgtet, fjernet fra deres hundemor for tidligt og er opvokset under forfærdelige kår.



Risiko for alvorlige sygdomme

- Når man køber hunde ulovligt, så risikerer man derfor ikke alene at sætte dem i samme situation som hvalpene i Rødovre.

- Man risikerer også at tage alvorlige sygdomme med hjem til Danmark og at støtte illegal import og hvalpefabrikker, skriver Fødevarestyrelsen, der kraftigt opfordrer til, at man ikke køber ulovligt importerede hunde til Danmark. Og det er Dyreværnet - der har de to hunde på internatet i Rødovre - helt enige i. Men de er ikke enige i, at de to hunde skal dø:

- Fødevarestyrelsen skriver at vi - Dyreværnet - ikke vil betale for at sende hvalpene retur'.

Ikke forsvarligt at sende dem retur

- Sandheden er, at dyreværnet ikke kan forsvare at sende hundene retur til en uvis fremtid og naturligvis heller ikke kan bruge vores støttemidler på så dyr en rejse.

- Fødevarestyrelsen mener endvidere at hvalpene bør være i adskilt karantæne uden menneskekontakt.

- Det står i direkte kontrast til de anbefalinger styrelsen normalt udsteder omkring hjemmekarantænen.

- Desuden er her ikke tale om dyr med påvist rabies men hundehvalpe med lav sygdomssandsynlighed. Dyreværnet anvender samme karantæneregl som i lande med rabies, såsom USA, og tager opgaven alvorligt.

Savner ensrettethed

- For som Fødevarestyrelsen ønsker dyreværnet ikke rabies i Danmark.

- Dyreværnet vil derfor opfordre Fødevarestyrelsen til at gå deres egne procedurer efter i sømmene da der ikke hersker ensrettethed på området.

- Dyrlæger landet over gør forskellige ting, grænsekontrollen er mangelfuld, købere er uoplyste og rigtig mange hvalpe fra helt horrible opvækster vælter ind i landet, fordi de er billigere end forsvarligt avlede hvalpe.

- Dyreværnets store håb er, at vi med Alba og Daisy sammen kan tage de første skridt for at komme de uhyrlige hvalpefabrikker i udlandet til livs, skriver Rikke Christensen-Lee, direktør hos Dyreværnet, til nationen!, men hvad tænker du?



- Dyreværnet modtager den 25/9 2019 Daisy og Alba, to 10-uger gamle shih-tzu hvalpe, som er beslaglagt af det nye dyrepoliti (Specialenhed for dyrevelfærd Øst).

- Hvalpene er kommet til Danmark med bus fra Serbien og har ingen rabiesvaccination.

- Hos Dyreværnet placeres de i karantæne. Hvalpene virker sunde og raske - og trives i bedste velgående.

- Politiet overdrager fredag den 25/10 hvalpene til Dyreværnet.

- Tirsdag den 29/10 kræver Fødevarestyrelsen de to hvalpe returneret til en uvis fremtid i Serbien på Dyreværnets regning eller aflivet. Dyreværnet finder ingen af disse valgmuligheder acceptable.

- Torsdag den 31/10 bliver Dyreværnet politianmeldt af Fødevarestyrelsen.

Kilde: Dyreværnet