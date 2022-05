Frygter lange fadøls-køer

- Der er også virkeligt mange projekter i gang, der kalder på virkeligt mange frivillige.

- Vi kan jo ikke være alle steder på en gang.

Sådan skriver Mona L. i en kommentar på Jydskevestkystens Facebook-profil om de udfordringer flere sønderjydske sportsklubber - og Kløften Festival i Haderslev (24-26 juni) og Varde Open Air (28-30 juli) har med at skaffe frivillige til at sælge pølser, stille scene op - og til at sælge fadøl.

Vi hører det fra hele festivallandet

Kløften Festival mangler f.ex op mod 100 frivillige og festivalformand Anna Kastberg spekulerer i hvad, der afholder fra fra at melde sig:

- Jeg tror, det er coronaen, der spiller ind.

- Vi hører det samme fra hele festivallandkortet og fra spillestederne.

- Jeg ved ikke, om det er fordi folk har fundet ud af, at de hellere vil holde fri eller tage ud i ferien, siger festivallederen til JV.dk. Og den forklaring kan Nicole A. godt skrive under på:

Folk vil gerne nyde

- I forhold til festivaler tror jeg også det er fordi, der har været lukket ned i 2 år.

- Nu vil folk gerne nyde, at man endelig kan komme til det igen, skriver Nicole, men hvad med dig?