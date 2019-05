Fuck forbeholdet: Danmark sender 1,9 mia til EUs forsvarsfond

Danmarks milliard-bidrag til EUs forsvarfond har ikke noget med forsvarsforbeholdet at gøre mener EU-oplysningen. Men hvad tænker du?

- Demokrati... Hvilket demokrati?

- Fuldstændigt urimeligt!!!!!

Sådan skriver Jan Ø i en af de 31 kommentarer, der er skrevet på den EU-kritiske Europa-parlamentskandidat Lave Brochs Facebook-profil om Danmarks bidrag til EUs forsvarsfond.

En samlebetegnelse

Lave har nemlig gransket notater, folketingsspørgsmål og bedt EU-oplysningen om svar, og han er utilfreds med at Danmark - selv om vi har et forbehold på forsvars-området - de næste 10 år samlet vil sende 1900 millioner kroner af sted til 'fonden', som ifølge den nuværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, dog ikke er en fond, men en 'samlebetegnelse for en række initiativer, der er gensidigt understøttende, men adskilte med hensyn til deres juridiske karakter og finansieringskilde'.

- Danmark skal ikke støtte EU’s forsvarsfond. Regeringen bør omgående stoppe støtten til denne fond og vise respekt for det danske forsvarsforbehold i EU.

Uanstændigt og udemokratisk

- Statsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere talt om 'det muliges kunst', når det drejer sig om dansk deltagelse i EU’s forsvarsfond, og regeringen mener, at det drejer sig om forskning og industrisamarbejde, og at det ikke berører forsvarsforbeholdet.

- Jeg siger, der er tale om en uanstændig og udemokratisk opførsel, skriver Lave Broch på sin blok, og i en mail til nationen! foreslår Lave, at læserne skal stemme om spørgsmålet.