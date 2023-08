Hvis EU og USA håbede på, at Indien, Kina, Sydafrika og Brasilien vaklede i støtten til Rusland, tog de fejl

- Vi har besluttet at invitere den argentinske republik, den arabiske republik Egypten, Den Føderale Demokratiske Republik Etiopien, Den Islamiske Republik Iran, Kongeriget af Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater at blive fuldgyldige medlemmer af Briks fra 1. januar 2024.

- Vi har også givet vores udenrigsministre til opgave at videreudvikle ... en liste over potentielle partnerlande.

Truer USA: Verden ændrer sig

Nu har Briks 3,6 milliarder 'medlemmer'

Sådan skriver de fem såkaldte Briks-lande, Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika i den topmødetekst, de netop har offentligjort. En 26 lang tekst, der især går på, at Vesten bestemmer for meget. Og at de store økonomier i syd og øst bliver snydt.

Kinas præsident, Xi Jinping, Brasiliens Lula da Silva, Sydafrikas Cyril Ramaphosa, Indiens premierminister Narendra Modi og den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov. Foto: Gianluigi Guercia/Ritzau Scanpix

Og fuld støtte til Rusland

De fem nuværende lande har 3,2 milliarder indbyggere tilsammen. De nye lande har 350 millioner, og hvis nogen i EU og USA håbede på, at sammenslutningen vakler i støtten til Rusland, tog de fejl. Det næste Briks-møde foregår nemlig hos Putin i byen Kazan næste år i oktober. Og det ser man frem til:

- Brasilien, Indien, Kina og Sydafrika giver deres fulde støtte til Ruslands Briks- formandskab i 2024 og afholdelsen af det XVI Briks-topmøde i byen Kazan, Rusland, lyder de sidste ord i topmødeteksten. En formulering, der svarer nøjagtig til den, de plejer at komme med.