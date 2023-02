Fundet: Hashtelefon ringede 216 gange

- Vi vil jo rigtig gerne hjælpe de sigtede godt videre, så de kommer væk fra den kriminelle løbebane med at købe og forbruge euforiserende stoffer.

- Derfor vil vi tilbyde de her købere at blive kontaktet af en rådgiver fra det lokale rusmiddelcenter.

- Det er noget, vi i forvejen har rigtig god erfaring med at tilbyde de spiritus- og narkobilister, vi er i kontakt med.

Det er mange købere

Sådan siger politikommissær Mette Bundgaard fra forebyggelsesafdelingen hos Midt- og Vestjyllands Politi i dag om de ialt 87 formodede hashkunder, hvis telefonnumre er fundet i en telefon, der ifølge politiet er blevet brugt af en 16-årig dreng, der nu er sigtet for omfattende hashandel i boligområdet Trekanten

Ud over den 16-årige dreng er en 18-årig mand og to mænd på 20 år også sigtet for at have deltaget i hashsalg via mobilen. I alt er de fire sigtet for at have solgt minimum 1,2 kilo hash og politiet er nu i gang med at kigge på de flere end to hundrede tilfælde af hashsalg:

- Det er mange købere, vi skal ud at have fat i.

Og forskellige typer

- Vi har at gøre med mange forskellige typer af mennesker i alderen 16-50 år, som altså er mødt fysisk op for at handle hash, siger politikommissær Knud Lauridsen fra lokalpolitiet i Holstebro, der også kan oplyse at køberne inden for den næste måneds tid vil modtage et opkald og et brev i e-Boks, hvor de bliver indkaldt til afhøring hos politiet.

Godt vs idiotisk

- Godt politiarbejde, skriver Jette H. i en af de kommentarer, der er skrevet om sagen på den lokale TV2 stations Facebookside, mens andre synes politiet skulle bruge tiden på noget andet:

- Stop nu idiotien og legaliser hash til eget forbrug!

- Politiet har ikke vundet noget her, de har bare sørget for at mange ikke kan få deres medicin, og tilmed bliver stemplet som kriminelle, skriver Michelle E. således og Jonas K er enig

Sæt planten fri

- Legaliser nu bare hash til eget forbrug det ville hjælpe så mange mennesker og politiet ville kunne bruge deres ressourcer på så meget andet som kunne være mere vigtigt.

- Sæt planten fri, skriver Jonas, men hvad tænker du?

Legalisering: 20 gram pr. voksen