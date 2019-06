Fundne varer bør ikke indtages: Netto advarer om spildevand

I nat fandt Fabian en container fyldt med mad. Ingen af varerne var for gamle, og Netto forklarer, at de er kasseret pga af spildevand. Fabian mener, at de vakuumpakkede varer bare kan vaskes.

- Så var jeg og skraldeholdet på den igen i nat!

- Og det første sted vi rammer er en lille netto i Albertslund.

- De har haft kølenedbrud (tror jeg) og så har de bare smidt alle deres kølevarer ud.

- Og ingen af varerne er for gamle!

- Jeg er rystet. Rystet over at finde min fremtid i en skraldespand!

Kan det være rigtigt?

Sådan indleder Fabian S, skralder og kok, et kort brev til nationen! om det helt enorme fund han og skraldekollegerne gjorde syd for København i nat. Fabian tilføjer i nationen!-telefonen, at han aldrig har set noget lignende. Og det er en markant udtalelse i forhold til at han fandt 100 flasker Heinz og masser af slik, som han udstillede på sin privatadresse tidligere på året:

Fandt 100 flasker Heinz i container: Alle er velkomne

- Jeg bliver nødt til af spørge: Kan det være rigtigt, af vi i et af verdens rigeste lande, ikke kan finde ud af håndtere et kølenedbrud?

Hvad med at forære det væk?

- Kunne Netto ikke have givet disse varer til nogle, af de mange udsatte familier, som de bor klos op af?

- Hvorfor smider de god moral og etik ud i skraldespanden, spørger Fabian, og de spørgsmål har nationen! - sammen med Fabians foto/video og brev - sendt videre til Kasper Reggelsen, der er presseansvarlig i Netto.

De har været i kontakt med spildevand

- Vi deler til fulde Fabians ærgrelse, da madspild altid piner os.

- I dette aktuelle tilfælde har de varer, vi har været nødt til at kassere, dog været i kontakt med spildevand, hvilket gør, at varerne under ingen omstændigheder hverken kan eller bør indtages, da de ganske enkelt kan udgøre en sundhedsrisko, skriver Netto.

Fabian fortæller, at han bl.a. fandt store mængder laks, spegepølser, rullepølser, pastrami, carpacchio og cirka 200 hele oste og at den vacuum-pakkede mad - som han ser det og kan lugte det - ikke bliver uspiseligt af spildevand, hvis bare man skyller det.

Hvad tænker du?