Fuser til 200 milliarder: Kontor lukker

Energiø Nordsøen vil styrke Danmarks position som grøn supermagt inden for havvind, mente Dan Jørgensen for kun ét år siden. Men nu er ø-planerne sat på pause og Energistyrelsen har i al hemmelighed lukket projekt-kontoret og omplaceret 45 medarbejdere

- Centeret skal afvikles og medarbejderne i EØN (Center for Energiø Nordsøen red.) omplaceres.

- Det betyder et opgavebortfald i Center For Energiø Nordsøen (EØN).

Sådan skrev Energistyrelsens direktør ifølge mediet Zetland for en måned siden til de 45 højtspecialiserede medarbejdere, der i tre år har bikset med at få Dan Jørgensens fyrtårnsprojekt, energien der skal redde klimaet i Danmark og Europa, til at give mening.

Zetland har set mailen - og derudover talt med en række af de energiø-medarbejdere, der nu er omplaceret eller har sagt op. Og med ordførere fra partierne på Christiansborg, der vedtog energiøen. De bruger ord som 'skandale'.

Strøm til millioner på pause

Energiøen skulle have været Danmarkshistoriens største byggeprojekt - og være med til at levere strøm til 10-20 millioner husstande i Danmark og EU.

Men efter Dan Jørgensens katastrofevalg og exit fra klima- og energi og forsyningsministeriet, har Lars Aagaars sat en lang række vindprojekter på pause. Og nu er det kontor, der skulle lave Energiøen altså lukket.

Konceptet skal være bedre - og billigere

nationen! har spurgt Dan Jørgensens gamle ministerium, hvad der nu sker med energiø-arbejdet efter lukningen af energikontoret - og det svarer ministeriet på sådan her:

- Beslutningen om igangsættelse af udbuddet for energiøen er udskudt til senere på året mhp. at analysere nye modeller for et bedre og billigere koncept.

- Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet driver denne proces i tæt samarbejde med Energistyrelsen og Energinet.

- Ifølge Energistyrelsen er hovedparten af de medarbejdere, der tidligere har beskæftiget sig med at forberede udbuddet, overgået til andre opgaver i Energistyrelsen, herunder at understøtte de analyser, der skal lede frem til et nyt koncept for energiøen, skriver ministeriet og slår fat, at energiøen i Nordsøen ikke er droppet.