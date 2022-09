Fusk: Energistyrelse advarer

- Vær opmærksom på svindlere, der ringer og udgiver sig for at være ansat i Energistyrelsen.

- Udlevér derfor aldrig dine personlige oplysninger eller koder til nogen.

20.000 føler sig snydt for varmecheck

Sådan skriver Energistyrelsen nu på hjemmesiden varmecheck.dk - siden, der informerer om varmechecken, og siden, hvor folk, der mener, at de skulle have haft en varmecheck, kan melde sig til at modtage et nyhedsbrev.

Men Energistyrelsen ringer IKKE

For selvom energistyrelsen brugte månedsvis på at organisere udbetalingen af varmechecken, så er der næsten 20.000 danskere, der mener de er skulle have haft. Og de har skrevet sig op til et nyhedsbrev.

Energistyrelsen kan også fortælle nationen! at de er blevet kimet ned - mere end 7000 opkald er der registreret om varmecheck. Og den situation er der altså fuskere, der vil udnytte. Men:

- Energistyrelsen kontakter ikke borgere for at udbetale varmecheck, forsætter advarslen.