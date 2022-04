Fy for fanden: Bådejer bange

Arbejdet med at bygge en dæmning til anlægget af Lynetteholm giver en masse slam, der skræmmer bådejerne i en havn på Amager. By & Havn siger, det er ufarligt

- Lynetteholmen et rigtigt møg-projekt.

- Opfyldningen i indsejlingen til lystbådehavnen Margretheholm Havn resulterer i, at der flyder kager af tykt skumslam ind blandt bådene.

- Ud over at det fylder vores havn, er der en bekymring om, hvilke partikler der findes i det lerlignende skum.

Frygter slam i filteret

- Slammet kommer fra området med 'gravkoen'. By og Havn lader det løbe ind i havnen, selvom man har lagt en flydespærre, som tilsyneladende kun skal forhindre forurening af kystlinjen ved stensætningen.

- Ved start af en bådmotor bliver slammet suget ind i filteret og ødelægger motoren. Det er en reel problematik for bådejerne her i Margretheholms Havn.

Stopper og slider og kan ødelægge

Sådan indleder Ole S. et brev til nationen! om det syn, der mødte ham onsdag, da han ville ud og sejle i sin båd, der ligger i Margretheholm Havn. Ole og en del andre af bådejerne tør ikke starte deres motor – og nogle tror, at deres både allerede har taget skade pga. de store mængder slam. Hans brev – som nationen! har sendt til By & Havn, der står for Lynetteholmen – fortsætter nemlig således:

- Et tilstoppet filter stopper afkøling af motor, som fører til motorstop/havari, slitage af impeller (gummi rundel som trækker havvand ind i den slides og skal udskiftes), motoren indre dele slides.

- Termostaten i motoren ødelægges og skal udskiftes. Alt dette pga. de urenheder, som bliver trukket ind i motoren.

- Værste fald en ny motor eller stærk nedsat levetid for motor.

Frygter lang retssag

- Erstatning for skade på motor vil sikkert ende i et privat søgsmål med store omkostninger over en lang tid, hvor udfaldet kan have en usikker afgørelse, skriver Ole, der har en lille båd med en motor, der inkl. montering kostede 50.000 kr. i 2014.

By & Havn: Skummet er naturligt

For en uge siden skrev By & Havn faktisk, at de havde fået flere henvendelser om skum i vandet omkring Margretheholms Havn - og at skummet ikke er farligt, da det dannes naturligt, når sandet, der bruges til at opbygge den nye dæmning, hældes i vandet.

Men nationen! har bedt dem svare på, om skummet er farligt for bådmotorer – og om de vil betale reparation/rensning af bådmotorer. By & Havn har sendt dette svar:

- Vi har forhørt os vores vandbygningsentreprenører P. Aarsleff, der kan oplyse, at hverken Aarsleff A/S , Rohde Nielsen eller deres samarbejdspartnere har oplevet problemer med proteinskum i forhold til skibsmotorers kølevandssystem.

Ikke noget problem at sejle i det

- Proteinskummet flyder i overfladen, og kølevandsindtaget på de lystfartøjer, der ligger i Margretheholm Havn, ligger under vandets overflade.

- Derfor er det ikke noget problem i at sejle igennem skummet, skriver By & Havn til nationen! og oplyser, at man netop har lagt endnu en flydespærre ud og forventer, at det vil minimere udfordringerne med skummet i Margretheholm Havn.

- Om to uger er vi færdige med sandudlægning i området, skriver By & Havn