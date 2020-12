Fynbo 'snød' - og vandt 50.000 kr

Er du typen, der kan vente med at skrabe de 24 felter på Quick skrabekalenderen? En mand på Fyn ku' ikke, fortæller Danske Spil, der har sendt 2,2 millioner skrabekalendere på gaden i år

- Vi har 9 juletræer på hele 2 kalendere.

- Så et juletræ til, så har vi vundet en million.

- Eller måske 2 millioner.

Kender en der har vundet 5000

Sådan skriver Anne- Marie N i en kommentar på BT.dk Facebook-profil om de skrabekalendere Danske Spil for 26. år i træk stor-sælger til danskerne. Og Anne-Marie er ikke den eneste, der krydser fingre for et solidt økono misk tilskud til julefestlighederne:

- Mangler kun 1 juletræ og stadig 2 skrab tilbage, skriver Heidi L og Vivian E har vist ikke selv udsigt til nogen gevinst. Men:

- Jeg kender en, der indtil videre har vundet 5000 kr. skriver Vivian.

Skrabede min færdig i går

Andre kan ikke vente på at det bliver d. 24. - til den grupper hører Annette L:

- Jeg skrabede min kalender færdig i går.

- 75 kr blev jeg rigere, skriver Annette og Danske Spil kan fortælle, at en person i Bolbro ved Odense på Fyn, som nu bliver kaldt den 'snydende' fynbo allerede i november - altså før det overhovedet blev julekalender-tid - skrabede sig til 50.000 kr.

Hvornår er spændingen størst?

- Egentlig er spændingen jo størst, når man skraber dem i rækkefølge igennem december. Men jeg kan jo samtidig også godt forstå, at den lokker, når den hænger der på køleskabet.

- Vi er i det hele taget utrolig stolte af den tradition, der er omkring vores julekalender.

- Vi skaber vinderoplevelser og helt særlige øjeblikke, siger Pernille Wendel Mehl fra Danske Lotteri Spil i pressemeddelelsen om 'snydevinderen', men hvad siger du?